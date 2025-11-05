Cómo sigue el proceso contra Federico Costich por provocar la muerte de su hijo y múltiples lesiones a su hija

Se iniciaron las audiencias donde la fiscalía y la defensa solicitarán el castigo para el hombre que incendió su vivienda.

Tras una serie de idas y venidas, el proceso contra Federico Costich , ya condenado por la muerte de su hijo y provocar múltiples lesiones a su hija, ingresó en una etapa definitoria donde se conocerá la pena que deberá cumplir.

La primera audiencia de determinación de la pena se realizó este miércoles y mañana, se conocerán los pedidos de los acusadores y la defensa.

Desde el Poder Judicial provincial recordaron que “es la segunda vez que debe realizarse esta audiencia, ya que en agosto un tribunal nulificó el acuerdo de responsabilidad al que habían arribado las partes, por encontrar -durante el desarrollo de la cesura- inconsistencias entre las manifestaciones de la parte acusadora y la calificación jurídica escogida”.

En septiembre de este año el Tribunal de Impugnación, por mayoría, revocó esa decisión y ordenó realizar una nueva audiencia de determinación de la pena.

Aceptó su responsabilidad por lo sucedido

De forma inicial, en marzo de este año, Costich había sido declarado responsable mediante un procedimiento abreviado por los delitos de estrago doloso agravado por el resultado muerte (en el caso del hijo) y lesiones leves doblemente agravadas por el vínculo y por el contexto de violencia de género con privación ilegal de la libertad agravada (en el caso de la hija).

Los dos hechos por los que fue declarado responsable Costich ocurrieron el 24 de marzo de 2024, cuando luego de golpear a su hija de 19 años, le quemó el rostro utilizando un aerosol y un encendedor a modo de lanzallamas. Posteriormente, el 26 de marzo, el imputado incendió su propia casa dejando encerrado con llave en el interior a su hijo, quien murió carbonizado.

tribunal juicio costich Gentileza Poder Judicial Neuquén

En un primer momento, la causa por la muerte de Nazareno Jara en un incendio en el barrio Cumelén parecía resuelta luego de un acuerdo entre las partes intervinientes, que incluyó el reconocimiento de su responsabilidad por parte de Costich. En ese marco, se llegó a un pedido de 20 años de cárcel por parte de los integrantes del Ministerio Público Fiscal (MPF). La defensa, por su parte, solicitó que se aplique la denominada “pena natural”.

Sin embargo, más allá de esta presentación de acusadores y defensa que no tuvo objeciones, se produjo un giro inesperado cuando un tribunal colegiado mostró sus diferencias con el juez de garantías que avaló el acuerdo. De forma contundente, resolvió que el proceso vuelva a la etapa del control de acusación.

Frente a la decisión de los jueces, la causa en contra de Costich quedó empantanada aunque tuvo un nuevo capítulo: la intervención de un tribunal de impugnación. Sobre finales de agosto de este año, retaron a sus pares y dejaron sin efecto su pronunciamiento. Por el contrario, establecieron que debía pasarse directamente a la etapa de cesura.

"Se inmiscuyó en una tarea que no tenía"

A la hora de considerar que se debía avanzar a la determinación de pena, Impugnación evaluó que el tribunal que frenó la imposición de la pena se extralimitó en sus atribuciones, ya que su función se limitaba a determinar el monto de la pena a imponer y no a revisar la validez del acuerdo.

"El primer obstáculo que tenían era que la condena estaba firme", sostuvo el juez Richard Trincheri, quien consideró que "el tribunal se inmiscuyó en una tarea que no tenía". "No sólo es la parte de alegar, sino que hay que probar. Y solo la fiscalía y la querella saben si tienen la prueba para justificar la calificación legal", indicó el magistrado. También ponderó que "en este caso, quizás la única testigo presencial -víctima de una de las agresiones- no estaba en condiciones de acudir al juicio" y que eso fue valorado por las partes para buscar una solución alternativa.