Cuándo se sabrá el castigo que deberá cumplir Federico Costich por la muerte de su hijo

Luego de idas y venidas en el cierre del proceso, la audiencia de determinación de pena tiene fecha. En la actualidad, el condenado permanece tras las rejas.

Finalmente, el proceso contra Federico Costich se encamina hacia la imposición de la pena que debe cumplir por la muerte de su hijo y los ataques que protagonizó contra su hija. La audiencia de determinación de pena se llevará a cabo en la primera semana de noviembre.

En un primer momento, la causa por la muerte de Nazareno Jara en un incendio en el barrio Cumelén parecía resuelta luego de un acuerdo entre las partes intervinientes, que incluyó el reconocimiento de su responsabilidad por parte de Costich. En ese marco, se llegó a un pedido de 20 años de cárcel por parte de los integrantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) . La defensa, por su parte, solicitó que se aplique la denominada “pena natural”.

Mientras se resuelve la fecha de la audiencia de determinación de la pena, se confirmó una prórroga de la preventiva que cumple Federico Costich.

Sin embargo, más allá de esta presentación de acusadores y defensa que no tuvo objeciones, tuvo un giro inesperado cuando un tribunal colegiado mostró sus diferencias con el juez de garantías que avaló el acuerdo. De forma contundente, resolvió que el proceso vuelva a la etapa del control de acusación.

Frente a la decisión de los jueces, la causa en contra de Costich quedó empantanada aunque tuvo un nuevo capítulo: la intervención de un tribunal de impugnación. Sobre finales de agosto de este año, retaron a sus pares y dejaron sin efecto su pronunciamiento. Por el contrario, establecieron que debía pasarse directamente a la etapa de cesura.

Audiencia de determinación de pena

Durante esta semana, la jueza de garantías Natalia Pelosso prorrogó la prisión preventiva de Costich por dos meses y confirmó que deberá definirse la pena en su contra por los delitos de estrago doloso agravado por el resultado muerte (en el caso del hijo) y lesiones leves doblemente agravadas por el vínculo y por el contexto de violencia de género con privación ilegal de la libertad agravada (en el caso de la hija).

En cuanto a las audiencias de determinación de pena, se realizarán el 5 y 6 de noviembre.

Formulacion de cargos a Federico Costich (7).JPG Maria Isabel Sanchez

A la hora de considerar que se debía avanzar a la determinación de pena, Impugnación evaluó que el tribunal que frenó la imposición del castigo se extralimitó en sus atribuciones, ya que su función se limitaba a determinar el monto de la pena a imponer y no a revisar la validez del acuerdo.

"El primer obstáculo que tenían era que la condena estaba firme", sostuvo el juez Richard Trincheri, quien consideró que "el tribunal se inmiscuyó en una tarea que no tenía". "No sólo es la parte de alegar, sino que hay que probar. Y solo la fiscalía y la querella saben si tienen la prueba para justificar la calificación legal", indicó el magistrado. También ponderó que "en este caso, quizás la única testigo presencial -víctima de una de las agresiones- no estaba en condiciones de acudir al juicio" y que eso fue valorado por las partes para buscar una solución alternativa.

Los ataques contra sus hijos

De acuerdo con la investigación de la fiscalía y la querella, el primer hecho ocurrió el 24 de marzo de 2024, cuando Costich agredió a su hija en su vivienda: la golpeó, la roció con insecticida y le provocó quemaduras en el rostro al prenderla fuego, tras mantenerla encerrada.

El segundo hecho se produjo el 26 de marzo de 2024, en la misma casa, cuando inició un incendio intencional mientras su hijo dormía en la planta alta, provocando su muerte. Según la acusación, el imputado actuó bajo los efectos de drogas y alcohol, en un contexto de violencia de género y maltrato hacia sus hijos.