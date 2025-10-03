Un hombre reconoció haber abusado de su hijasta e irá a prisión

Se le impuso una pena de prisión efectiva, tras llegar a una condena por acuerdo. Su hijastra actualmente es adolescente.

Un hombre asumió su responsabilidad por haber abusado de su pequeña hijastra aprovechando los momentos en que la madre de la víctima se ausentaba del hogar. Irá 5 años a prisión por abusos reiterados cometidos a lo largo de 6 años contra la niña.

Según se informó desde el Poder Judicial, los abusos (calificados como "tocamientos") que se le atribuyeron al hombre fueron cometidos entre los años 2015 y 2021, cuando la víctima tenía entre 5 y 12 años.

Tras la denuncia de la madre de la víctima, se inició la investigación y la fiscalía recabó prueba suficiente que apuntaba a la responsabilidad del acusado, por lo que se pudo arribar a un acuerdo con este y su defensa para evitar la etapa de juicio, un proceso que hubiera resultado innecesario y revictimizante para la víctima, hoy adolescente.

De esta manera, la fiscalía presentó el acuerdo pleno en una audiencia realizada el jueves de esta semana, que implicó la declaración de responsabilidad del imputado como autor del delito de abuso sexual simple reiterado agravado por la convivencia con una menor de 18 años y por ser el encargado de la guarda.

Además, contempló la imposición de una pena de 5 años de prisión de cumplimiento efectivo.

El tribunal integrado por los jueces Cristian Piana, Marco Lupica Cristo y la jueza Natalia Pelosso, tras analizar los términos del acuerdo y escuchar al acusado asumir su responsabilidad por los hechos relatados, homologó el acuerdo presentado por las partes e impuso la condena y la pena acordadas.

Por otra parte, el imputado será inscripto en el RIPeCoDIS, el Registro de Personas Condenadas por Delitos contra la Integridad Sexual, donde quedarán registrados sus datos genéticos.

Su pareja lo encontró abusando de su pequeña hija y fue condenado

Días atrás, un hombre que violó a la hija de su pareja fue declarado culpable y ahora deberá aguardar la definición de la pena de prisión que purgará.

El proceso estuvo a cargo de un tribunal conformado por Juan Manuel Kees, Marco Lupica Cristo y Laura Barbé, quienes consideraron al acusado responsable de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante continuado y abuso sexual con acceso carnal continuado agravados ambos por ser el imputado responsable de la guarda.

Los hechos ocurrieron en el barrio Progreso de esta ciudad desde marzo hasta diciembre del año 2020 cuando la víctima tenía entre 8 y 9 años. El hombre era pareja de la mamá de la víctima y aprovechaba cuando la niña y sus dos hermanos de 3 y 6 años quedaban a su cuidado. Los abusos cesaron cuando, en diciembre de 2020, la madre al regresar a la vivienda encontró al imputado cometiendo el abuso hacia su hija.

Los jueces tuvieron por acreditados los hechos más allá de toda duda razonable a partir del relato de la víctima en cámara Gesell, el testimonio de la madre y otros testigos, además de las pericias médicas coincidentes con el relato.

Tras esta declaración de responsabilidad que se conoció este lunes, se deberá fijar la audiencia de determinación de pena para analizar el castigo de prisión que cumplirá el violador.