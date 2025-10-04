Joven motociclista perdió el control en el oeste, derrapó y debió ser hospitalizado

Ocurrió este sábado por la mañana. Personal del SIEN trasladó al joven al Hospital Castro Rendón.

Un joven motociclista sufrió un accidente este sábado por la mañana que lo llevó a ser hospitalizado, en el oeste neuquino. La víctima derrapó y se investigan los motivos.

Según informó la Policía a LMNeuquén, el siniestro tuvo lugar este sábado por la mañana, en la intersección de calles Bejarano y 12 de Septiembre, junto a las vías de tren y a pocos metros del barrio Militar.

El protagonista fue un joven de 23 años, quien se trasladaba a bordo de su motocicleta Honda de 250 cilindradas con sentido este por calle 12 de Septiembre. Por motivos que se desconocen y al llegar al cruce con Bejarano, perdió el control del rodado y derrapó sobre el asfalto, cayendo al suelo.

bejarano y 12 de septiembre

Personal de comisaría y de Tránsito policial, además de los profesionales de la Salud pertenecientes al Sistema Integrado de Emergencias de Neuquén (SIEN) se acercaron hasta el lugar para asistir a la víctima y realizar las pericias en el lugar, por lo que algunos vecinos fueron testigos de un importante despliegue. En principio, no habría otros vehículos involucrados en el accidente.

Tras revisar al motociclista, personal del SIEN trasladó al joven al Hospital Regional Castro Rendón, aunque se desconoce si esto fue por las heridas que presentaba o por simple prevención. Se aguarda el parte médico del joven.

Finalmente, las tareas de peritaje y la remoción del rodado de la calzada se extendieron durante un lapso de tiempo, lográndose que la escena del accidente fuera completamente despejada y el tránsito normalizado pasadas las 9:30.

Video: conductor chocó a una motociclista y la hizo "volar"

Un choque impactante entre el conductor de un auto y una motociclista en Centenario quedó registrado en video y sorprende por su resultado: la joven motociclista salió "volando" tras ser impactada, pero resultó casi ilesa.

Según informó Centenario Digital, el siniestro se registró el miércoles por la tarde y los protagonistas fueron el conductor de una camioneta Chevrolet Spin y una joven a bordo de una motocicleta de 110 cilindradas.

Todo ocurrió en la intersección de calles El Salvador y Santa Teresa de Jesús; cada involucrado circulaba por una arteria distinta y al parecer fue el conductor del vehículo mayor quien no se percató de la otra persona que atravesaba la intersección.

Conductor de centenario chocó a una motociclista, la hizo volar pero se salvó de milagro

Es que, según se observa en un video registrado por un domo de las inmediaciones, la motociclista ya había comenzado a cruzar cuando fue impactada por la camioneta, por lo que se estima que el hombre al volante iba distraído.

Producto del impacto, la joven de la moto salió despedida por el aire y golpeó fuertemente contra el suelo.

Milagrosamente y a pesar de esto, resultó solo con algunos golpes y se la vio ponerse de pie rápidamente. En tanto, el conductor de la camioneta y su acompañante bajaron del vehículo y dialogaron con la víctima, quien al parecer se encontraba bien y se retiró por sus propios medios.

Todos los involucrados se retiraron del lugar antes de la llegada de la Policía, tras intercambiar los datos de contacto y de sus seguros contratados.