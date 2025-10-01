Dobló sin luz de giro y embistió a un motociclista en el oeste: "Quiere salir rápido para ver a su bebé"

El motociclista víctima del choque continúa internado en el hospital Castro Rendón. El agradecimiento de su hermana a los médicos.

El joven motociclista de 24 años, que fue embestido por un auto en calle Belgrano y Gobernador Asmar y quedó en terapia intensiva con graves quemaduras, continúa internado en el hospital Castro Rendón. A más de una semana del siniestro, su hermana confirmó que está en plena recuperación, siendo operado y desea ver a su pequeño hijo.

“Mi hermano sigue internado, va mejorando pero tiene un proceso largo su recuperación. Entra día por medio a quirófano, pero el accionar de los médicos y del hospital ha sido excelente desde el día uno”, relató Ayelén en diálogo con LMNeuquén .

El joven, trabajador de la construcción y padre de un bebé de apenas dos meses, permanece en estado delicado y atraviesa intervenciones constantes debido a las heridas sufridas, principalmente en las piernas y por las quemaduras. “Él está re angustiado, quiere salir rápido para ver a su bebito, pero como nos dicen los médicos, es un proceso largo para que se recupere”, agregó su hermana.

Anteriormente, Ayelén había criticado la falta de responsabilidad civil del automovilista que huyó, relacionando el caso de Elizabeth, la mujer atropellada en Ruta 7. "Claramente en el video se ve que el auto lo choca y se va", y agregó: "la verdad que es muy feo que hagan estas cosas, hace poco pasó el caso de la chica en la ruta de Centenario, era una mamá también".

El impactante video del choque

La familia, que desde el primer día pidió difusión del video que muestra la huida del automovilista, mantuvo la esperanza de que la investigación judicial avance para localizar e imputar a la automovilista que abandonó a las víctimas tras el impacto. Mientras tanto, el foco estuvo puesto en acompañar al joven en su recuperación y sostenerlo en medio de la angustia que atraviesa.

El accidente ocurrió el lunes 22 de septiembre cuando el joven junto a su pareja viajaba en moto para comprar pañales a su hijo recién nacido. Un automóvil gris que circulaba en el mismo sentido por calle Belgrano, no puso luz de giro, los embistió y escapó del lugar.

Como consecuencia del impacto, la moto se incendió y el joven sufrió quemaduras graves, mientras que su pareja, de 21 años, fue atendida y dada de alta horas más tarde. Los médicos le realizaron una sutura de 16 puntos por un grave corte en la pierna.

Los vecinos y comerciantes acudieron al instante, y auxiliaron a ambos jóvenes. Incluso, utilizaron un matafuego para apagar el incendio que se había producido en la moto, donde estaba atascado el motociclista.

La causa quedó a cargo de la fiscal Guadalupe Inaudi, quien ordenó pericias sobre cámaras de seguridad y la toma de testimonios en busca de identificar al vehículo involucrado.

La conductora que chocó y huyó no tenía licencia

Finalmente, el automovilista que se buscaba resultó ser una mujer, quien se presentó en la Dirección de Tránsito de la Policía el día martes y fue llevada a una audiencia de formulación de cargos el miércoles.

La acusación la realizó la fiscal del caso Guadalupe Inaudi junto a la asistente letrada Agustina Jarry, durante una audiencia en la Ciudad Judicial, en la que pidieron que la acusada permanezca detenida con prisión domiciliaria.

De acuerdo a la investigación provisoria del Ministerio Público Fiscal (MPF) y la Policía, el hecho fue cometido ese lunes a las 18:30, en la intersección de las calles Belgrano y Asmar. La acusada circulaba en un auto Volkswagen Golf por Belgrano y en dirección este. Lo hizo sin tener una licencia que la habilite a conducir.

Al llegar a la esquina de Asmar, giró hacia la derecha sin poner la luz de giro y sin verificar previamente que la calle estuviera libre para la maniobra. Al hacerlo, embistió una moto Honda XR 150 conducida por un joven trabajador de 24 años, quien estaba acompañando por una mujer que es su pareja, de 21.

Tras el impactó, la acusada, identificada como "B.M.D.S.J", escapó del lugar sin asistir a las víctimas. El conductor de la moto y su acompañante fueron trasladados hacia el Hospital Castro Rendón, donde de acuerdo al informe médico que recibió la fiscal del caso, el joven que manejaba la moto sufrió un trauma cráneofacial sin lesiones intracerebrales, fracturas y quemaduras en distintas partes del cuerpo, y permanece internado en el hospital.

Por todo esto, el delito que las representes del MPF atribuyeron a "B.M.D.S.J" es lesiones culposas en concurso ideal con lesiones culposas agravadas por la conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo, por conducir sin estar habilitada por autoridad competente y por haberse dado a la fuga sin dar asistencia a las víctimas, en carácter de autora.

Por último y como medida de coerción, se requirió que la mujer permanezca detenida con prisión domiciliaria, por un plazo de cuatro meses, mientras avanza la investigación. La fiscal del caso solicitó esta modalidad porque la imputada está embarazada. El juez de garantías que dirigió la audiencia, Raúl Aufranc, avaló la formulación de cargos y el pedido de medida cautelar.