Esteban Mirol hundió a Wanda Nara y deslizó que hay favoritos en MasterChef Celebrity

El famoso periodista y conductor de Canal 9 habló en LAM acerca de su salida del reality de Telefe.

El periodista Esteban Mirol no se fue del todo conforme con su paso por MasterChef Celebrity , el reality de cocina de la pantalla de Telefe. El también conductor quedó con la sensación de que su desempeño en las cocinas del reality había sido mejor de lo que reflejó su eliminación, y que no existían motivos suficientes para abandonar el certamen tan temprano.

Como todos los participantes que dejaron el certamen hasta el momento, el periodista se sentó ante las cámaras y dejó entrever algunas situaciones que no se vieron al aire, pero que le quedaron dando vueltas en la cabeza. En sus declaraciones, Mirol se mostró crítico ni más ni menos que de Wanda Nara, la conductora del reality.

"Wanda Nara no me quiere, pero a mí no me gusta", sentenció durante su entrevista con LAM. Luego, lanzó una fuerte acusación: "No me gustan las actitudes. No me gusta que una persona me discrimine por mi edad". El ex participante contó que hubo una situación puntual que lo habría hecho sentir maltratado. "Ella dijo que tenía miedo de que me pasara algo cuando iba al mercado a buscar las cosas", relató. Con ironía, replicó: "Le dije ‘te espero en la Reserva Ecológica para correr 8 kilómetros y no vas a poder correr ni 1’".

Embed - ARDEN LAS COCINAS DE MASTERCHEF. HABLA ESTEBAN MIROL: "Wanda Nara no me gusta"

Mirol, quien se destacó en las primeras galas por su estilo tranquilo y sus platos clásicos, también apuntó contra algunos integrantes del jurado, aunque prefirió no dar nombres. "No me gustan algunos jurados", se limitó a decir, dejando ver que hubo decisiones que no le parecieron justas durante su paso por el certamen.

Pese a las críticas, el periodista no cerró la puerta a una nueva oportunidad en el reality culinario. De hecho, aseguró que ya debería estar convocado para el repechaje: "Si no me invitan, hay algo atrás", lanzó, dejando la puerta abierta a la sospecha de favoritismos o conflictos internos.

Cómo fue la eliminación de Esteban Mirol

En la segunda gala de eliminación de MasterChef Celebrity, Esteban Mirol dejó las cocinas más famosas del país. El periodista presentó un matambre de cerdo con salsa y una guarnición fresca, pero su propuesta no logró convencer al jurado. Tras una ronda reñida, Germán Martitegui anunció con firmeza: “Quien abandona las cocinas de MasterChef es Esteban”.

image

La primera en pasar al frente fue La Joaqui, quien sorprendió con un gazpacho con camarones que recibió muy buenas devoluciones del jurado. Luego fue el turno del Turco Husaín, que apostó por un salomillo de cerdo. Aunque destacaron su ensalada fresca, le reprocharon la escasa cantidad de salsa.

Sofi Martínez presentó un ceviche de langostinos, pero el exceso de jugo de limón le jugó en contra. “Le puse 10 limones”, reconoció entre risas. En tanto, Julia Calvo apostó por unos churrascos de cerdo con ensalada fresca, un plato clásico que no terminó de convencer. Cachete Sierra, por su parte, sorprendió con una chuleta de cerdo con puré de manzana y frutos secos crocantes.

El influencer Ian Lucas compitió con un muslo de pollo a la naranja, mientras que Maxi López, en medio de un tenso intercambio con Martitegui, presentó una brochette de cerdo. También Miguel Ángel Rodríguez tuvo complicaciones con su solomillo de cerdo con salsa agridulce.

Embed - Esteban Mirol es el segundo eliminado de la cuarta temporada de Masterchef Celebrity

Por su parte, varios de sus compañeros se destacaron, como Momi Giardina, que recibió elogios por su matambrito con espárragos, o La Reini, reconocida por sus costillitas agridulces. Frente a esos platos sobresalientes, la entrega de Mirol perdió fuerza y terminó siendo su última participación en el reality. Siendo en aquel entonces el peor plato de la noche, el periodista se despidió del programa tras una gala llena de emoción.