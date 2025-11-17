El nombre elegido por Maxi López y Daniela Christiansson para su segundo hijo

El exfutbolista participó del programa de Susana Roccasalvo y reveló cómo se llamará su hijo. También habló sobre su deseo de volver al país.

Maxi López atraviesa un buen presente en la Argentina cerca de sus hijos fruto de su relación con Wanda Nara , una situación que cada día que pasa lo hace extrañar un poco más el territorio nacional. En más de una nota periodística ha dejado en evidencia que planea volver al país para estar cerca de sus hijos.

Sin embaego hay una situación que lo hace tener que poner paños frío y no dejarse llevar rápidamente por el deseo. Es que el exjugador está esperando un hijo por parte de su pareja Daniela Christiansson con quien vive en Suiza. Este domingo estuvo junto a Susana Roccasalvo en su programa y contó detalles sobre cómo se prepara para ser nuevamente papá tras ver el nacimiento de Elle hace dos años: “ Estoy entrenando a los chicos para seguirla, porque la vikinga va a ser un tema”.

“Me gustan los chicos, me gusta todo el tiempo que estoy pasando con Elle. Pasé prácticamente los dos años y medio juntos y ahora llega otro y de nuevo a dormir nada, a estar cansado, a cambiar pañales, pero esas son cosas que dentro del cansancio a mí me llenan y me gustan” , reveló.

Maxi López -hijo

En parte de su relato, López no descartó regresar al país sabiendo que es parte de su deseo: "A ella le encanta Argentina”, contó pero también advirtió: “Tenemos que esperar que crezca un poquito él, porque es un viaje largo: no son tres, cuatro horas como cuando nos vamos por Europa, son 15, 16, y yo no me animaba a tanto porque ya sabía lo que iba a pasar”.

Durante su mensaje en la entrevista, reveló el nombre que le pondrán a su hijo: “Lando. Es un nombre inglés”, dijo y agregó: "Elle nació en Londres, entonces quería poner un nombre inglés. Como era nena, lo eligió la mamá, y ahora que salió varoncito, me toca a mí y le pongo un nombre inglés, así que estoy ya un poco ansioso”.

La propuesta de Maxi López a Yanina Latorre que la puso en aprietos: ¿aceptará?

En medio de semanas agitadas por su constante participación en los medios, Maxi López volvió a ocupar el centro de la escena con una aparición en SQP, el ciclo que conduce Yanina Latorre. En un clima distendido, el exfutbolista dejó flotando una propuesta inesperada hacia la periodista de espectáculos, lo que rápidamente abrió la puerta a nuevas especulaciones sobre una posible participación televisiva vinculada a la cocina.

Todo comenzó cuando el exfutbolista habló de manera descontracturada de diversos temas con el equipo del programa y Latorre celebró públicamente el tono conciliador que mostró durante la charla. "Me gustaría que un día vengas al programa y amo a este Maxi poniendo paños fríos. Ojalá puedas ayudar a Wanda a que se termine esto", expresó Yanina, marcando el clima de armonía que viene mostrando Maxi. De inmediato, él respondió con una afirmación que dejó a todos atentos: aseguró que, cuando lo inviten a SQP, irá sin problemas.

Lejos de quedarse en ese intercambio, Latorre aprovechó la conversación para lanzar un comentario que expuso el cambio en la relación entre ambos. "Desbloqueame de Instagram que antes me odiabas y ahora no", le dijo entre risas. La respuesta de Maxi fue aún más llamativa, ya que redobló la apuesta con un guiño que abrió la puerta a algo más: "Tenemos que hablar porque te tengo que hacer una propuesta".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/1989106872658395253&partner=&hide_thread=false MAXI LÓPEZ MANO A MANO CON SQP



"La vi bien a Wanda"

"Ella tiene que estar tranquila. Las nenas tienen que estar con el padre"

"A las nenas de Wanda las quiero, son hermanas de mis hijos"

"Yo lo que hago es acomodarme a los planes de los chicos"

"Si los chicos… pic.twitter.com/wyJN7yn0SE — América TV (@AmericaTV) November 13, 2025

A partir de ese momento, la charla tomó un rumbo inesperado. López avanzó con un comentario que encendió las alarmas de los fanáticos del reality culinario más famoso de la televisión: "Te tenés que poner las pilas, empezá a cocinar eh", lanzó sin rodeos. Ante esa frase, Yanina admitió que tenía información parcial sobre esa idea, aunque evitó profundizar. "Después lo charlamos", cerró el exfutbolista, instalando el misterio.