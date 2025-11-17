La China Suárez apuesta a la monogamia con Icardi: “Ojalá me muera al lado de Mauro”

La actriz no pudo contener su emoción cuando Moria Casán le consultó sobre sus deseos de formar una familia con el futbolista.

La palabra de la China Suárez fue una de las más esperadas en las últimas semanas. Luego de la entrevista frustrada con Luzu TV, la actriz eligió romper el silencio con Mario Pergolini en Otro día perdido (El Trece) y este lunes con Moria Casán.

Si bien la entrevista con Pergolini no arrojó demasiados títulos para el mundo del espectáculo y fue muy “light”, los números en cuanto a rating si fueron los esperados ya que tuvo picos de 8.2 puntos de rating y más de un millón de visualizaciones en Youtube.

En cambio, este lunes en Mañana con Moria , la China habló con Moria Casán y en un mano a mano grabado el viernes (mismo día en que se grabó la nota con Pergolini) y habló de su fuerte vinculo con Icardi con quien planea comprometerse en París, lugar donde inició el tormentoso vinculo.

El 29 de noviembre la pareja celebrará su primer aniversario y Eugenia deslizó que tienen planes de compromiso. “Hubo algo con anillos, pero estamos esperando ir a París”, dijo la actriz.

“Miedo al casamiento no tengo, ojalá me muera al lado de él”, dijo sin vueltas Suárez que volverá a Turquía este martes para continuar su presente en el país donde juega Icardi.

Embed - LA CHINA RECORDÓ EL DÍA QUE SE REENCONTRÓ CON ICARDI Y APARECIERON WANDA Y L-GANTE EN EL MISMO RESTÓ

Cuánto midió la entrevista de Moria a la China Suárez

La China Suárez estuvo presente en el programa de Moria Casán junto a Mauro Icardi. En materia de rating, el programa de la diva empezó a las 9 con un piso de 1.8 puntos mientras que Buen Telefe marcaba 3.2 puntos según Kantar Ibope Media.

A las 9.22, el programa de Casán alcanzaba los 2.2 puntos mientras que Telefe trepaba a 3.5. Cuando comenzó la transmisión de la nota con la China, El Trece subía a 3 puntos y A la Barbarossa en 3.4 puntos.

Con el correr de los minutos, Moria empató con su contrincante Georgina Barbarossa con 3.8 puntos siendo lo más alto de El Trece que luego se diluyó en 3.1 sobre el final del programa. En tanto que Telefe superaba ampliamente a la diva con 4.5 puntos.