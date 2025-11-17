Ca7riel y Paco Amoroso: de ganar los Latín Grammy a quedar demorados en Estados Unidos

Los artistas fueron demorados por el FBI en un aeropuerto estadounidense luego de ser advertidos durante un vuelo.

Ca7riel y Paco Amoroso fueron demorados en el aeropuerto tan solo tres días más tarde de haber tenido una destacada actuación en los Latin Grammys siendo distinguidos con un premio y teniendo un espacio con un show que impactó en el evento. Todo ocurrió luego de una situación que requirió de un llamado de atención durante un vuelo.

Dentro del avión que los transportaba comenzaron a realizar un video para la canción "Chapulín", su colaboración con "Ysy A". Al ver el revuelo que generaron por los pasillos, una azafata se acercó a ellos y le dijo: “¡No! ¡Don’t touch me!” ("No me toques", en su traducción al castellano). Luego de la situación que alteró el avión, tuvieron una situación particular cuando llegaron a la ciudad destino.

Al arribar al lugar, se encontraron con personal del FBI que los demoró junto a su equipo de trabajo. Allí fueron indagados y demorados por algunos minutos mientras un acompañante intentaba mediar para dar explicaciones de lo sucedido. Más tarde fueron liberados y pudieron ingresar a la ciudad para continuar con su agenda.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elcancillercom/status/1990182477365928202&partner=&hide_thread=false [ESPECTÁCULOS] "Ca7riel" y "Paco Amoroso" grabaron un video en el avión, la azafata les pidió que tomen asiento y no le hicieron caso: cuando aterrizaron en los Estados Unidos, el FBI los demoró.

Los dos artistas galardonados en los Latin Grammys

El artista Bad Bunny se llevó las miradas de la celebración de los Latin Grammy hecha en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas tras coronarse con el reconocimiento al mejor Álbum del Año en una jornada histórica donde diferentes artistas recibieron importantes reconocimientos para sus carreras profesionales.

Entre los miles de artistas que participaron en las nominaciones, distintos artistas argentinos se llevaron su reconocimiento en una noche soñada: Fito Páez, Trueno, Conociendo Rusia, Ca7riel y Paco Amoroso y Nico Cotton.

“Muchísimas gracias otra vez, que salga el sol por favor en este mundo, que esta ardiendo, cayéndose a pedazos. Finalmente el álbum termina con una canción que desea eso. Nadie, ningún hombre y mujer de bien puede desear otra cosa en este mundo explotado, que salga el sol, que vuelva el amor, la amistad, que los corazones se juntan a través de la música. Muchas gracias por este premio otra vez, hasta luego”, dijo Fito al recibir su premio.

Mejor Canción Pop

El día del amigo – Ca7riel & Paco Amoroso

Te quiero – Nicole Zignago

Bogotá – Andrés Cepeda

Querida yo – Yami Safdie & Camilo

Soltera – Shakira

x https://t.co/ZLeAVHjxiN

#LatinGrammy

Mejor Canción Alternativa

#Tetas – Ca7riel & Paco Amoroso

(Sola) – Paloma Morphy

Joropo – Judeline

Siento Que Merezco Más – Latin Mafia

El Ritmo – Bandalos Chinos

Mejor Álbum de Música Alternativa