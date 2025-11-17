Momi Giardina mostró el interior de su nueva casa que logró comprar a sus 43 años

La bailarina, comediante y panelista en el streaming Luzu TV mostró el interior de su domicilio y sorprendió con el diseño.

Momi Giardina atraviesa, quizás, uno de los mejores momentos de su vida obteniendo relevancia en el mundo del espectáculo con su destacado rol en el programa Nadie Dice Nada que se emite por Luzu TV , alcanzando a un público de diferentes edades que destacan el humor que tiene cuando se encienden las luces del programa.

Su etapa laboral está en un buen momento generando que pueda consolidarse económicamente para poder cumplir con el paso del tiempo distintos sueños que eran postergados por distintas situaciones. En los últimos meses consiguió tachar uno de su listado: comprar una casa . Ese sueño se materializó y atraviesa una etapa de armado para potenciar el domicilio a su gusto.

En las redes sociales mostró el lugar a través de distintas imágenes. Un espacio de dos plantas, con mucho espacio en el interior para poder conseguir mayor comodidad a la hora de moverse dentro del recinto. A su vez, una de las características más importantes del domicilio es el ingreso de una importante luz natural que prevalece en el interior del lugar debido a las ventanas que lo permiten.

Las fotos de la casa

Momi casa

Momi cas 1

Momi Giardina se sinceró sobre su enfermedad y sorprendió a todos en MasterChef

Momi Giardina sorprendió a la audiencia de MasterChef Celebrity con una puntual revelación de su vida privada mientras dialogaba de forma distendida con su compañero Andy Chango con quien le tocó cocinar en la gala emitida este martes.

“¿Sabías que soy disléxica? Entonces, a veces tengo como un aprendizaje un poco más tardío y tengo mis tiempos”, confesó a viva voz la humorista que se destaca en el certamen de cocina pero también en su participación en el programa Nadie Dice Nada del streaming Luzu TV. En ese lugar ya había confesado esta situación. Al escuchar el mensaje, Andy respondió con humor.

“Yo tengo un ligerito problema de ansiedad, por eso aprendo rápido pero después no me acuerdo de nada”, soltó el cantante y compositor, mientras cocinaban un pionono dulce en la isla que luego deleitó al jurado y se posición como una de las mejores propuestas de gastronómica entre las otras presentaciones de los participantes. Por tal motivo Damián Betular hizo un anuncio que puso feliz a la artista: "El cocinero o la cocinera que sube al balcón y se salva de la gala de eliminación es Momi”.

Momi 2.jpg

Emilia Attias, Luis Ventura, Walas, Evangelina Anderson, Miguel Ángel Rodríguez y Marixa Balli fueron nominados a la gala de eliminación.