Espectáculos La Mañana Adriana Salgueiro Adriana Salgueiro con botón antipánico tras amenaza de muerte por una extranjera

La actriz y conductora se refirió a un proceso complejo que le toca atravesar y reveló cómo actuará la justicia.







Adriana Salgueiro tuvo que atravesar horas de alta tensión en consecuencia de amenazas de muerte que le llegaron a su celular a través de mensajes recibidos en la cuenta oficial que tiene en Tik Tok. Todo ocurrió mientras transmitía en vivo su programa radial.

Rápidamente al detectar la situación que se estaba dando, la actriz y conductora realizó la denuncia pertinente para tomar precaución por la amenaza recibida. "Estaba transmitiendo mi programa de radio desde casa y, al hacerlo del teléfono, Alejandro (su marido) tenía mi celular. Me empezaron a llegar de a poco esos mensajes, él decidió bloquear el contacto y me lo contó después", contó la situación mientras era entrevistada por el ciclo Infama, y aportó detalles precisos del mensaje que recibió en su cuenta personal: "Cuidate, cerrá la puerta con llave, te conviene, mirá que algo te puede pasar".

Luego, expresó cuáles fueron sus primeras reacciones tras detectar el problema. "Dije que esto no lo puedo dejar de pasar, no porque tenga miedo de lo que me pase,sino porque no me banco que me pretendan amedrentar", dijo Salgueiro y agregó sobre un detalle puntual: "Me preocupó porque puso una dirección exacta".