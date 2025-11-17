Adriana Salgueiro con botón antipánico tras amenaza de muerte por una extranjera
La actriz y conductora se refirió a un proceso complejo que le toca atravesar y reveló cómo actuará la justicia.
Adriana Salgueiro tuvo que atravesar horas de alta tensión en consecuencia de amenazas de muerte que le llegaron a su celular a través de mensajes recibidos en la cuenta oficial que tiene en Tik Tok. Todo ocurrió mientras transmitía en vivo su programa radial.
Rápidamente al detectar la situación que se estaba dando, la actriz y conductora realizó la denuncia pertinente para tomar precaución por la amenaza recibida. "Estaba transmitiendo mi programa de radio desde casa y, al hacerlo del teléfono, Alejandro (su marido) tenía mi celular. Me empezaron a llegar de a poco esos mensajes, él decidió bloquear el contacto y me lo contó después", contó la situación mientras era entrevistada por el ciclo Infama, y aportó detalles precisos del mensaje que recibió en su cuenta personal: "Cuidate, cerrá la puerta con llave, te conviene, mirá que algo te puede pasar".
Luego, expresó cuáles fueron sus primeras reacciones tras detectar el problema. "Dije que esto no lo puedo dejar de pasar, no porque tenga miedo de lo que me pase,sino porque no me banco que me pretendan amedrentar", dijo Salgueiro y agregó sobre un detalle puntual: "Me preocupó porque puso una dirección exacta".
Por otra parte reveló que tiene informaición sobre quien fue el autor de la amenaza: "Tengo el nombre de la persona, absolutamente todo. Es una mujer, tengo su foto, su cuenta de Instagram, se llama Olga. No la conozco y no es argentina. No tengo la menor idea quién es, no sé qué le pasó, le agarró un ataque". Por otra parte agregó cuál es la medida que tomará la justicia ante esta preocupante situación: "Me están por dar un botón antipánico. Hice el viernes la denuncia. Me siento protegida porque ya está en la Justicia el tema. Ahora, tengo que hacer mi vida normal".
