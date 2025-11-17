Quién es el nuevo amor de Jésica Cirio vinculado al Estado

La modelo habría apostado al amor con un empresario de bajo perfil. Fueron vistos en Puerto Madero y Punta del Este.

Jesica Cirio habría vuelto a apostar al amor luego de la escandalosa separación de su exmarido Elías Piccirillo que ocurrió diez meses atrás. En las últimas horas, trascendió que la modelo fue vista con Nicolás Trombino.

Laura Ubfal fue la encargada de revelar la noticia y confirmó en Infama (América) los detalles de esta nueva relación. “Él tiene 35 años. Vive en Puerto Madero y tiene un hijo adolescente. Le dicen “Niki””, dijo la periodista.

La pareja se conoció a través de amigos en común y según Ubfal, la exconductora de La Peña de Morfi “está muy enamorada” y disfrutando de un gran momento.

“Él es rubio de ojos claros, muy fachero. El es proveedor de alimentos al Estado y tiene una muy buena posición económica. Tiene un perfil bajo y es muy trabajador”, sumó. Incluso, tiempo atrás, cuando comenzó a instalarse la versión de romance, Fernanda Iglesias contó que el empresario “trabajaba o apoyaba mucho a los Scioli"

Habría viajado a Punta del Este en las últimas semanas lo que fortaleció el vínculo entre ellos. “El viernes se los vio muy románticos”, indicó Karina Iavícoli que sumó más información a la brindada por su colega.

Otro dato y que podría estar vinculado al rol que tiene hoy Cirio en sus redes sociales donde la modelo no se muestra con frecuencia fue gracias al consejo que le habría dado el empresario. “Él es quien la asesora de cómo comportarse con los medios. Ella confía mucho en él”, dijo Laura.