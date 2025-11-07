Wanda Nara reveló qué fue lo que más extrañó cuando se separó de Maxi López

La conductor de MasterChef Celebrity sorprendió con declaraciones en torno al día después de la polémica ruptura que tuvieron.

El certamen MasterChef Celebrity ha dado muestras de un costado desconocido de la relación entre Wanda Nara y Maxi López luego de la separación que tuvieron después de un hecho fuerte de infidelidad en el que estuvo involucrado el jugador y examigo Mauro Icardi. Hay buena onda, así lo mostraron en una entrevista.

Fue en el proyecto Ferne con Grego , donde ambos se sentaron frente a las cámaras y el conductor Grego Rosello . Allí hicieron un sinfín de revelaciones pero resonó un intercambio entre ambos donde fueron consultados sobre qué extrabaña cada uno del otro. Wanda jugó fuerte al responder la pregunta: “Yo sé lo que él extrañaba de mí, pero no lo voy a decir”.

Luego se animó a dar su postura con respecto al exjugador: “¿Qué extrañaba de vos? La tarjeta de crédito . Si me cortó todo y tuve que volver a Buenos Aires a trabajar. Aparte te pagan a treinta días. Estuve treinta días seca, porque la cuenta bancaria cuando entré me desconocía y la tarjeta de crédito me daba denegada”. Ante esto López afirmó: “Obvio. Vamos a meter el freno”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/telefe/status/1986602919219564685&partner=&hide_thread=false ¿QUÉ ES LO QUE MÁS EXTRAÑARON UNO DEL OTRO? #FerneConGrego junto a Maxi López y @wanditanara



La entrevista completa disponible a la medianoche en https://t.co/lWWbcNJx9I pic.twitter.com/0PGhTvDcSl — telefe (@telefe) November 7, 2025

Luego Wanda sumó : “Eso fue en el inmediato. Pero bueno, después la vida en familia. Y me acuerdo, se lo cuento siempre a todos mis amigos y no sé si lo he dicho en alguna nota, lloraba todas las noches pidiendo que Maxi se enamore y que tenga una novia y que él esté bien. Yo lo quería como persona, como familia”. Ante la respuesta con gestos de López, insistió: “Te lo juro por los tres hijos que tenemos”.

El día que Maxi López le salvó la vida a Mauro Icardi: el insólito episodio

Eran otros tiempos cuándo Maxi López era amigo de Mauro Icardi. Pero, como es conocida la historia, todo cambió cuándo el rosarino comenzó una relación a pleno con Wanda Nara. Y pese a que tuvo varias oportunidades de tomar revancha, Maxi siempre eligió el silencio.

Icardi no solo puso en marcha un proyecto de familia con la modelo. Se burló de Maxi en muchas formas y hasta le dedicó un oscuro mensaje en una famosa publicidad. López ni se inmutó. Y ahora revelaron que pudo haberse vengado en grande.

El ex futbolista argentino Gonzalo Bergessio contó por primera vez, en declaraciones a DSports Radio, que el conflicto entre ellos despertó el interés de “muchachitos picantes cuando estábamos en Catania”.

Bergessio y López fueron compañeros en ese equipo. “Era en Sicilia, y los muchachitos eran picantes ahí. A Maxi le dijeron: ‘¿Querés que vayamos a buscar a aquel muchacho?’. ‘No, no, tranquilos’, les decía Maxi. En el momento que pasó todo el quilombo”, detalló Lavandina.

“¿Si le salvó la vida? Literalmente… Yo estaba ahí, no me lo contó nadie”, sostuvo el delantero. Escalofriante.

Wanda Nara se lamentó haber dejado a Maxi López y explicó el por qué

MasterChef Celebrity sigue teniendo el condimento especial de los reiterados chicaneos entre la conductora Wanda Nara y el participante Maxi López, quienes formaron una familia en el pasado, tuvieron tres hijos, y se separaron por un escándalo de infidelidad que hoy pareciera haber sanado debido a que comparten una gran cantidad de momentos juntos en el último tiempo.

Durante una de las últimas ediciones del reality de cocina, el exmatrimonio fue protagonista de un nuevo tenso cruce que apasiona a los seguidores de la empresaria. Es que cuando el participante estaba cocinando unas brochette para entregar ante los jurados con la intención de deleitarlos, su expareja se acercó a la isla para hablar con él. Sorpresivamente Wanda apuntó: "Yo no entiendo por qué te dejé, mirá lo bien que cocinas", dijo causando un silencio en el estudio.

Ante esto, López afirmó: "Era la motivación justa". Rápidamente Wanda lo aconsejó con una indirecta en el medio: "Queda poquísimo, metele porque vos sos medio lento para todo, no te podés ir en la segunda gala, sería un papelonaso".

Luego siguió preguntando con más palitos en sus frases: "Yo quiero que seas sincero una vez en nuestra relación y me digas para vos quién se va hoy, sinceridad, un nombre tirá". A pesar de la insistencia de la conductora, Maxi se negó a mencionar a algún compañero del reality. Llegado el momento de presentar el plato ante los jueces, Wanda soltó: "Muda yo, lo desconozco. Igual que diga maní o comida oriental, siento que todo es una mojada de oreja para mí, lo sentí así. ¿Estuviste comiendo por oriente vos también?".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PtcRecargado/status/1983351273274613955&partner=&hide_thread=false Wanda Nara y otro “picante cruce” con Maxi López en #MasterChefCelebrity

“Yo no sé porque te dejé Maxi , mira lo bien que cocina “

Que Opinas ? pic.twitter.com/LtO2v1YWM4 — Ptc Recargado Rating (@PtcRecargado) October 29, 2025

Las constantes indirectas entre Wanda Nara y Maxi López son a menudo de los más comentado por los seguidores del reality lo que confirma que la apuesta de la producción de sumar al exfutbolista al programa ha sido acertada.