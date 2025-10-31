Marley paso por MasterChef con una fuerte chicana a Wanda Nara

El conductor televisivo participó por primera vez del certamen como participante y se robó las miradas con un picante cruce con la conductora.

Marley se puso el delantal y ya cautivó a los jurados de MasterChef Celebrity con un exquisito plato que realizó durante su participación en el capítulo emitido este jueves en la pantalla de Telefe. Más allá de su creatividad para la cocina, encontrada durante el certamen debido a que nunca estuvo en el rol de participante en el certamen, el conductor televisivo fue el centro de un diálogo pícaro con Wanda Nara .

“Les quiero comunicar que, como bien saben, Maxi debería estar cocinando junto a ustedes, pero se encuentra de viaje. Tiene a su mujer con el embarazo muy avanzado. Por eso, durante una semana, lo va a reemplazar alguien muy amigo de la casa, un amigo personal mío, a quien quiero mucho. ¡Le damos la bienvenida a Marley!” , dijo en el inicio del programa la conductora del certamen dándole paso al nuevo participante.

Ante la presentación, el conductor ahora en el rol de participante, respondió con alegría: "¡Señores, llegó el reemplazo! Somos muy parecidos, en una época decían que teníamos un look similar . También me dicen que soy parecido a tu papá, Wanda , así que me parezco a toda la gente que te rodea”.

Embed

Durante su participación en la cocina Marley confesó que nunca ocupó el rol de participante en un certamen de cocina: “Conduje Dueños de la Cocina con Donato de Santis, pero nunca estuve del otro lado. Igual tengo mucha información de cada uno de ustedes… A Betular lo conozco de antes de que sea famoso”.

Más tarde la conductora lo fue a buscar a la isla y le sacó un tema sensible. “¿Te gusta el fútbol, Marley?”, consultó de manera sorpresiva, mientras que Marley contestó: “Sí, me gusta el fútbol”. Luego de ese intercambio la empresaria apretó el acelerador y fue incisiva con la pregunta: “Ah, obvio que te gusta si fuiste a entrevistar a mi ex”, dijo haciendo referencia a la nota que le hizo a Mauro Icardi en Turquía.

“¿Era tu ex? No sabía”, dijo con picardía Marley y sumó: “Pero vos no me contestaste el mensaje y él sí”. Ante esta afirmación y escuchar detalles del trato recibido por el jugador durante un partido del Galatasaray. Wanda contestó: “Mirá qué generoso”.

Embed

“Ojalá que se te quemen las croquetas”, cerró la conductora. “Y se me están pasando ahora, mirá”, afirmó el participante.