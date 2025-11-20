Las exigencias de Yanina Latorre para continuar en América

La conductora de Sálvese quien pueda seguirá al frente de su programa, pero el canal tuvo que aceptar las condiciones de la mujer de Diego Latorre.

Yanina Latorre supo ganarse un lugar en los medios de comunicación y el éxito de su programa Sálvese quien pueda en América le dio lugar a convertirse en una de las figuras del canal. De cara al 2026, la conductora confirmó que seguirá al frente de su programa y que, tal como se anunció, se irá de LAM.

La negociación para continuar en América no fue tan sencilla y según contó en su ciclo tuvo algunas exigencias. “Anoche comí con mi producción, pensando en el próximo año”, dijo ante la atenta mirada de su panel que reveló que actualizará.

“Pedí unas cositas, una escenografía. Tengo presupuesto, vamos a pedir un notero más, estamos creciendo. Pedí un productor más, otro panelista, quiero tener cinco en lugar de cuatro” , reveló sobre las exigencias que pidió al canal que, de acuerdo a sus palabras, aceptó cumplir. Aunque no se filtró la suma en dólares que cobrará, trascendió que se trata de uno de los contratos más altos del canal del cubo.

Uno de los puntos que se olvidó, según ella, negociar fue pedir un camarín propio. “Tengo un camarín, pero lo comparto con otras personas y mi ropa tiene que quedar guardada”, sumó.

yanina-latorre-portada

Yanina Latorre confirmó que se va de LAM

Yanina Latorre, histórica panelista de LAM, sorprendió este miércoles al anunciar su desvinculación del programa que conduce Ángel de Brito. La noticia no cayó bien al conductor que salió al cruce con los tapones de punta.

Después de diez años al frente de los escándalos más emblemáticos de la farándula, Latorre confirmó que no seguirá en el programa en 2026. “El año que viene dejo LAM, lo dijimos todo el año con Ángel, pero parece que no quedó claro”, dijo en su espacio en El Observador 107.9.

En cuanto a los motivos que la llevaron a tomar la decisión, que según ella no fue sencilla, explicó que su programa Sálvese quién pueda (América) continuará en 2026 y que actualmente se complica el horario de llegada a LAM.

“No puedo seguir llegando 20 minutos tarde después de mi programa. Falto los feriados, cada tanto, y antes no lo hacía”, reconoció la conductora que, al mismo tiempo, debutará en calle corrientes el próximo año con su unipersonal.

La noticia no cayó nada bien a Ángel de Brito quien reaccionó rápidamente ante el anuncio de Yanina. Pese a que ella reconoció que había hablado con el periodista y que todo se sabía, De Brito lo desmintió: “Cómo que renunciaste a LAM y yo me entero por los medios”.