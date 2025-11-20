Alejandro Gravier rompió el silencio tras el intento de robo en su casa y contó cómo está su hija

La pareja de Valeria Mazza contó detalles del intento de robo en el domicilio San Isidro, provincia de Buenos Aires.

Alejandro Gravier , pareja de Valeria Mazza , contó detalles del robo que sufrieron en la vivienda ubicada en San Isidro, provincia de Buenos Aires, en diálogo con Desayuno Americano (América) . En su relato llevó tranquilidad sobre lo sucedido más allá del susto que generó el ingreso de los ladrones al domicilio.

" Está todo bien. No pasó a mayores gracias a dios. La realidad es que en mi casa siempre hay alguien y cuando se dieron cuenta de eso, se fueron", contó detalles sobre la situación.

Luego, detalló: " No llegaron a entrar a la casa, no se llevaron ni sacaron nada. Espero que esto sirva para unirnos entre todos y que estas cosas no solo no nos pasen a nosotros, sino que a nadie. Agradezco la difusión justamente para eso, para que sirva, porque estas cosas no deberían pasar".

En diálogo desde España, contó: "Mi hija Tania está bien, la contuvimos. Es una persona bastante sólida por lo que demuestra. Obvio que se asustó, pero por suerte pudo reaccionar".

Por otra parte confesó qué le dijo la Policía de la provincia de Buenos Aires: "Me dijeron que tienen el registro de lo que sucedió por las cámaras, todos los movimientos de los delincuentes. Espero que los puedan encontrar, ojalá que esto sirva para unirnos".

"Valeria también está bien, obvio que una situación así nos pone en alerta. Ella justo estaba en una reunión de producción por la co-conducción de “Bailando con las Estrellas” en Telecinco, pero en Buenos Aires ya están todos tranquilos, que es lo más importante", reveló.

Por otra parte contó sobre el barrio en el que vive: "Mi barrio normalmente es seguro, hace 27 años vivimos ahí. Amo mi país y mi lugar, me encantaría ayudar para que la inseguridad desaparezca".

Cómo fue el robo: la hija de Valeria Mazza echó a los ladrones a los gritos

La modelo Valeria Mazza no se encontraba en su vivienda de San Isidro, pero sí su hija, una amiga de esta y dos empleados que evitaron que los delincuentes ingresaran al interior del hogar.

Según informó el diario Clarín, los delincuentes ingresaron por el fondo de la vivienda ubicada en Acassuso, saltaron un portón y se llevaron una mochila que encontraron en el parque y luego tiraron cuando huyeron.

De acuerdo a la información que brindaron los empleados a los agentes policiales, los ladrones ingresaron por el fondo y manotearon una mochila que estaba cerca.

Fue en ese momento que Taína, la hija de 17 años de la modelo y conductora, los descubrió y comenzó a gritar lo que no solo alertó a los empleados, sino que echó a los delincuentes.

Tras el robo, interviene en la causa la UFI Descentraliada de Martínez, quien avanza con las tareas en el marco de una causa caratulada como “tentativa de robo”.

Por el momento no se pudo encontrar a los delincuentes y se está investigando a través de las cámaras del lugar para poder dar con ellos. Los investigadores creen que se trata de adolescentes.