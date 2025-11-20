El contundente mensaje de Carnaval Stream sobre la salida de Marcelo Tinelli

Marcelo Tinelli dio un paso al costado de la programación Carnaval luego de decir adiós a su programa Estamos de Paso que tenía la conducción transitoria del humorista José María Listorti. A través de sus redes sociales el conductor anunció su salida, pero el canal no se había expresado al respecto.

A través del periodista de espectáculos Juan Etchegoyen , autoridades del canal expresaron su postura. “Primero quiero decir que lejos de haber un enojo en la gente de Carnaval con Marcelo, a quien respetan y bancan en este difícil momento . Se decían muchas cosas y parecía que estaba todo podrido”, comenzó contando el periodista previo al mensaje textual que le dieron.

Luego, reveló el mensaje que le enviaron las autoridades. “Hola Juan, ¿cómo estás? Marcelo decidió bajarse por todo lo que le está pasando en su vida y aprovecho a decirte que está todo mil puntos y no hay conflicto con él . Carnaval se portó bien y Marcelo no podía garantizar su presencia”, contó sobre la postura del streaming desestimando todo tipo de enojo, tal como había trascendido en las redes sociales.

La figura de la televisión que reemplazará a Marcelo Tinelli en Carnaval tras su renuncia

Carnaval Stream tomó una drástica decisión en conjunto con Marcelo Tinelli con respecto al programa "Estamos de Paso" que había iniciado el histórico conductor televisivo. Este martes se confirmó que su programa no saldrá más al aire luego de la amenaza que recibió una de sus hijas en medio de un problema económico que lo mantiene preocupado.

En las últimas horas se conoció cuáles son las maniobras que hará el streaming para suplir la ausencia del programa. Según confirmó el periodista Santiago Sposato, en el programa A La Tarde, los martes y miércoles será ocupado por Juana Viale con su programa RCP.

"Ya está grabado, por lo cual solo queda emitirlo", dijo el periodista, a lo que Karina Mazzocco expresó:"Reemplazó a la abuela, puede reemplazar a cualquiera".

Levantan el programa de Marcelo Tinelli en Carnaval: así lo confirmó el conductor

Marcelo Tinelli apareció en sus redes sociales para comunicar que su programa “Estamos de Paso” no saldrá más al aire por decisión personal. El conductor que estuvo en el ojo de la tormenta en las últimas semanas aclaró su presente laboral y aseguró que priorizará a su familia.

“Quiero compartir con ustedes algo muy importante para mi. Como muchos saben, hay momentos en los que la vida nos pide frenar, escucharnos te dese donde realmente tenemos que estar”, escribió en las primeras líneas de un extenso comunicado que compartió en su perfil de Instagram.

En otro momento del escrito, Marcelo reconoció que es momento de priorizar los temas personales y familiares. “Hoy estoy en uno de esos momentos, y necesito ocuparme de temas familiares y personales que requieren mi presencia y toda mi atención”, dijo.

“Hablé con el equipo de Carnaval Stream y no solo me entendieron, sino que juntos decidimos que el programa “Estamos de Paso” no seguirá emitiéndose por ahora”, confirmó el conductor y anticipó que solo es una decisión, por ahora, temporal: “Volverá el año próximo, con fuerza y la alegría que este proyecto tan hermoso merece“.

”Agradezco profundamente a quienes nos acompañaron, a mis compañeros de toda la vida, a las nuevas personas que conocí, y especialmente a Carnaval, que me abrió un mundo nuevo y maravilloso”, siguió en su escrito donde mencionó al canal de stream.

Sobre el final, anticipó que el 2026 tendrá “nuevos desafíos” y que habrá no solo “mucho trabajo por delante”, sino con “las heridas cicatrizadas”. “Hasta el próximo encuentro”, concluyó.