Miss Universo 2025: quiénes son las favoritas para la corona

La competencia entra en etapa de definiciones y hay expectativa por conocer a la ganadora de este año.

A horas de la final en Tailandia, la competencia de Miss Universo 2025 vive uno de los momentos más intensos de su temporada: la definición de las aspirantes que podrían meterse al Top 30. Aunque la organización no ha confirmado oficialmente a las semifinalistas, los resultados de popularidad divulgados por Miss Universe y una lista filtrada en X han colocado a varias concursantes en el centro de la atención mundial.

La mexicana Fátima Bosch continúa posicionándose entre las figuras del certamen que mayor interés generan, impulsada tanto por su desempeño como por el debate en torno a su participación. Voces con trayectoria en concursos de belleza han destacado su visibilidad rumbo a la final.

La exdirectora de Miss Universo México, Lupita Jones, afirmó: “Le puede favorecer (el escándalo con Nawat) esta situación porque mediáticamente es la que más atención ha recibido; es la que los jueces, desde antes de llegar a Tailandia, ya saben, ‘la mexicana, la mexicana’ es lo único que han estado escuchando y viendo. No creo que le afecte y creo que ella lo ha hecho muy bien, se ha recuperado de la situación”.

En ese contexto, Miss Universe dio a conocer los resultados generales en tres categorías de popularidad basadas en votación del público. La representante mexicana destacó en todas.

Los resultados de las votaciones del público

En la categoría a a Mejor traje nacional, Ma. Ahtisa Manalo (Filipinas) se quedó con el primer lugar, mientras que el segundo puesto fue para Tangia Zaman Methila (Bangladesh). Completando el podio aparece Yanina Gómez Ojeda de Paraguay).

En la categoría a La persona más bella la ganadora fue Nadee Ayoub de Palestina. El segundo lugar fue para la representante de Tanzania, Naisae Yona. Mientras que Ma. Ahtisa Manalo volvió a aparecer en el podio.

En las votaciones de Miss Simpatía, Ceren Arslan (Turquía) se quedó con el primer puesto y la siguieron Tangia Zaman Methila y Ma. Ahtisa Manalo. Estos resultados han aumentado la expectativa con respecto a conocer a las principales candidatas a quedarse con el certamen.

En paralelo a los datos oficiales, en X se viralizó una lista con las 30 semifinalistas que presuntamente integrarán el Top 30 de Miss Universo 2025. Según dicha filtración, la mexicana aparece dentro del grupo junto a delegadas de Asia, África, América y Europa. La lista divulgada incluye a: Belice, Bolivia, Brazil ,Canadá, Chile, China, Colombia, Costa de Marfil, Cuba, Dinamarca, El Salvador, Francia, Guadalupe, Guatemala, India, Indonesia, Israel, Malta, México, Miss Universo Latina, Países Bajos, Palestina, Paraguay, Filipina, Portugal, Puerto Rico, Tailandia, Islas Turcas y Caicos, Estados Unidos, Vietnam y Bangladesh (por voto del público). Hasta ahora, MUO no ha negado ni confirmado el orden o la autenticidad de la lista.

Con resultados oficiales de popularidad, análisis de expertos y filtraciones que han encendido el debate digital, las candidatas continúan bajo los reflectores. La final del viernes definirá si las favoritas del público logran afianzarse entre las semifinalistas oficiales del certamen más seguido del mundo.