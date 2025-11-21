Roberto García Moritán enfrentó rumores de boda con la periodista neuquina y sorprendió
El exmarido de Pampita se refirió a la posibilidad de dar el gran paso junto a su reciente novia Priscila Crivocapich.
A seis meses de iniciar su relación, Roberto García Moritán podría dar un paso en su vida personal con la periodista neuquina Priscila Crivocapich. El rumor se instaló hace un tiempo y tomó mayor fuerza cuando la novia del empresario comenzó a mirar vestidos de novia.
Este jueves, en diálogo con SQP (América), Moritán respondió a estas versiones y fue categórico: “No, no, nada que ver. Debe haber sido un rumor o un malentendido. No, nada que ver. Estoy muy bien así y sin ese plan por ahora”.
Aunque no cerró las puertas a la posibilidad de hacerlo en un futuro: “No voy a decir “nunca más” porque la vida siempre te termina dando como una sorpresa, pero lejos de ser parte de mis planes. No este año ni el año que viene, asique no, nada que ver”.
En el diálogo con el programa que conduce Yanina Latorre sorprendió cuando se refirió a su presente y aseguró que está feliz con su novia patagónica. “Estoy disfrutando de la vida como hace mucho no lo hacía”, dijo el empresario que se separó de Pampita hace poco más de un año.
