Quién es la cantante que tendría un romance con Franco Colapinto que abrirá el show de Shakira

Una artista confirmó que será la encargada de abrir el show que la cantante dará el 3 y 4 de diciembre en Uruguay.

En los últimos días, aparecieron fuertes rumores que involucraron al piloto de Fórmula 1 Franco Colapinto con una cantante uruguaya luego de ser vistos acaramelados en un boliche. En las últimas horas, la artista confirmó una noticia que causó una admiración absoluta por parte de sus fanáticos.

“Me tiemblan las manos mientras escribo esto, siento una emoción tan grande que no me entra en el pecho” , dijo sobre sus sensaciones en las redes sociales la artista Meri Deal . Luego empezó a revelar la noticia que tenía para darle a sus seguidores: "Desde que tengo 6 años, Shakira fue mi referente. Su disco fue el primero que me regalaron en la vida, y juroque me lo quemé escuchándolo una u otra vez. Me acuerdo de mí, chiquita, cantando arriba de la mesa con un cepillo de micrófono, soñando con escenarios que ni sabía si algún día iban a llegar!".

En su texto confirmó: "Y hoy les cuento algo que esa niña jamás se hubiera animado a decir en voz alta: Voy a abrirle el show a Shakira en Uruguay. Siento que vengo manifestando esto desde siempre, desde ese primer día en el que la escuché y dije: "Yo quiero hacer esto, yo quiero vivir de la música". Y ahora, acá estoy, con este suelo hecho realidad".

"Para mi es un honor enorme. Un antes y un después. Prometo dejar todo, pero TODO, en ese escenario. Voy a dar lo mejor de mí y un poquito más", expresó y sumó: "Gracias por estar del otro lado, por bancarme y por hacer que todo esto tenga sentido. Los quiero. Gracias Shakira por esta oportunidad tan grande y por tu generosidad de siempre con las mujeres".

Quién es la cantante uruguaya con la que vinculan a Franco Colapinto

Hace poco más de un mes se filtró un video en el que se puede ver al piloto de Fórmula 1, Franco Colapinto, muy cerca de Meri Deal, cantante uruguaya de la banda de cumbia cheta, Toco para vos, en un boliche en México. La artista se encuentra residiendo en ese país, mientras que el argentino viene de correr en el Gran Premio de México.

María Inés Deal Herrán nació el 22 de noviembre de 1996 en Montevideo, Uruguay. Creció en El Pinar, en el departamento de Canelones, donde vivió su infancia rodeada de naturaleza y música. Desde muy joven mostró interés por el canto, el piano, la guitarra y la composición: estudió en el colegio The British Schools, donde se formó en solfeo, guitarra y piano.

En 2013, mientras aún estaba en el colegio, Meri fue invitada por su primo Bautista Mascia -ganador de la última edición de Gran Hermano- a sumarse como vocalista al grupo uruguayo de cumbia pop. Con la banda cosecharon éxitos en Uruguay y también en la Argentina, Chile y Paraguay con temas como “Solo Necesito” o "Fiel Admirador".

En febrero de 2019 dio el salto como artista solista, abriendo el show de Ed Sheeran en Montevideo, paso que marcó un nuevo capítulo en su carrera. Luego firmó con sellos discográficos internacionales, se mudó a Ciudad de México para impulsar su carrera y lanzó su primer álbum solista, Amores Náufragos, en 2023.

La música de Meri Deal mezcla pop latino, elementos de reguetón, dembow, pop urbano y algunos matices de su formación más clásica. En entrevistas, ella misma comenta que la infancia en la costa uruguaya, la formación musical y la curiosidad por los géneros han sido parte de su identidad artística. En su trabajo solista se observa una intención de experimentar y no quedar encasillada en un solo estilo.

Los rumores que la vinculan a Franco Colapinto

El piloto de Fórmula 1, Franco Colapinto, fue visto coqueteando con una famosa cantante en el VIP de un boliche de México después de la carrera del domingo pasado.

Al aire de LAM, el periodista Pepe Ochoa contó que el piloto de Alpine tendría un romance con la cantante uruguaya de la banda Toco para vos, y mostró los videos en los que se los puede ver juntos en la discoteca. “Hicieron una fiesta el domingo que pasó. Ella entró, estaba el VIP, del VIP, del VIP. Franco Colapinto con El Biza (Bizarrap) y un par más estaban todos en el VIP y ella logra acceder. Lo primero que se vio es un video que es un coqueteo”, explicó el panelista mientras mostraban las imágenes.

Para que diera más información, Ángel de Brito, conductor del ciclo de chimentos, le preguntó a su compañero: “¿Qué sería coqueteo?“. ”Nada, te hablo un poquito al oído y arrancaron medio timidones, pero él de repente puso sexta y ahí no chocó“, explicó Ochoa.

“Empezaron a charlar y este video es el video del beso. Estuvieron toda la noche juntos, abrazados. También hay una foto donde él la toma desde atrás y luego se retiraron juntos”, concluyó Ochoa mientras mostraban las fotos y los videos en vivo

