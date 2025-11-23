Sorpresa en la Fórmula 1: descalificaron a los McLaren y la lucha por el título está que arde

La FIA sancionó a Lando Norris y Oscar Piastri por una infracción técnica tras el GP de Las Vegas. Tras la decisión, Franco Colapinto quedó en 15° lugar.

En un cierre inesperado para el Gran Premio de Las Vegas, la Fórmula 1 vivió otro sacudón cuando los comisarios detectaron irregularidades técnicas en los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri . La penalización dejó sin validez los puntos obtenidos por el británico y el australiano, quienes habían terminado segundo y cuarto respectivamente, y terminó beneficiando al vencedor de la carrera, Max Verstappen . La revisión también modificó posiciones más atrás en el clasificador, permitiendo que Franco Colapinto escalara dos puestos y avanzara al 15° lugar.

Finalizada la carrera, los delegados técnicos descubrieron en la inspección de los autos que el desgaste del patín más trasero de ambos McLaren MCL39 estaba por debajo del espesor mínimo, que es de 9 mm. El monoplaza de Norris infringió el límite con un máximo de 0,12 mm, mientras que el de Piastri, con un máximo de 0,26 mm.

Las irregularidades fueron remitidas inmediatamente a los comisarios, quienes procedieron a descalificar a los dos pilotos de McLaren del clasificador final.

El comunicado de la Fórmula 1

Como comunicó la Fórmula 1 instantes después de que se decidiera las sanciones, el documento presentado por los comisarios indicaba que los bloques de protección de ambos coches "fueron medidos y se encontró que estaban por debajo del espesor mínimo de 9 mm especificado en el Artículo 3.5.9 del Reglamento Técnico".

Y continuaba: "Se volvieron a medir los patines traseros en presencia de los comisarios y los tres representantes de McLaren, y dichas mediciones confirmaron que no cumplían con la normativa. Las mediciones relevantes fueron incluso inferiores a las medidas originalmente por el delegado técnico".

Por el lado de McLaren, argumentaron que "existían circunstancias atenuantes debido a que hubo baches adicionales e inesperados en este evento, una oportunidad limitada para realizar pruebas debido al clima del día 1 y sesiones de práctica acortadas".

Andrea Stella, jefe de McLaren, precisó: "Durante la carrera, ambos coches experimentaron un nivel de flexión inesperadamente alto, nunca visto en los entrenamientos, lo que provocó un contacto excesivo con el suelo. Estamos investigando las razones de este comportamiento, incluyendo el efecto de los daños accidentales que sufrieron ambos coches, detectados después de la carrera, y que provocaron un mayor movimiento del suelo".

Sin embargo, pese al descargo de McLaren, FIA mantuvo la sanciones, aunque destacó que "sostenía firmemente la opinión de que la infracción no fue intencional y que no hubo un intento deliberado de eludir las regulaciones".

Tras las sanciones, George Russell escaló al segundo lugar y Kimi Antonelli (ambos con Mercedes) finalizó tercero. El resto de los pilotos que sumaron puntos fueron: Charles Leclerc (4º), Carlos Sainz (5º), Isack Hadjar (6º), Nico Hulkenberg (7º) y Lewis Hamilton (8º), Esteban Ocon (9º) y Oliver Bearman (10º).

Por el lado de Franco Colapinto, quien había terminado 15º en pista, finalmente quedó 15º tras las descalificaciones.

Apasionante definición del campeonato

Como resultado de las descalificaciones, Max Verstappen, el ganador del Gran Premio de Las Vegas, fue el gran beneficiado en tierras estadounidenses. Piastri perdió los 12 puntos que había conseguido por su cuarto puesto y ahora el neerlandés lo alcanzó en el segundo lugar del campeonato, con 366 puntos (el australiano sigue segundo porque tiene una carrera más ganada). Además, el tetracampeón de la Fórmula 1 recortó a sólo 24 unidades la diferencia con Lando Norris, el líder del mundial, quien se quedó sin los 18 puntos que le correspondían por haber sido segundo en la carrera.

Verstappen Verstappen celebró una nueva victoria en el GP de Las Vegas.

Con dos Grandes Premios y un Sprint todavía por disputarse, quedan 58 puntos en juego y cualquier cosa puede pasar en las últimas dos fechas de la temporada.

En cuanto a Franco Colapinto, subió dos lugares y quedó 15° en el campeonato.