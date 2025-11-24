Duro testimonio de Lourdes Fernández sobre la detención de su ex: "me siento responsable"

Una de las conclusiones luego de lo que pasó Lourdes Fernández a manos de Leandro García Gómez es que fue un delito para la Justicia, que lo imputó con prisión preventiva, pero para la cantante de Bandana todavía no está del todo claro que haya sido víctima de violencia de género o de privación ilegítima de la libertad.

A corazón abierto, Lowrdez admitió que está bajo tratamiento psicológico en “proceso de sanar muchas cosas” y afirmó: “Uno piensa que está rodeada de buenas personas y no”. “En un principio, cuando se sucedió esto me sentía muy culpable, muy tonta, muy boba. Hoy por hoy, no, no siento que sea así”, enfatizó ante Fernanda Iglesias.

En la entrevista para Tarde o Temprano la ex PopStars aseguró que se habían separado porque “no pudimos superar cierta toxicidad que había entre nosotros”, a pesar de que se seguían viendo. “Cuando yo tengo que hablar de todo este tema, me tengo que acordar de un montón de cosas que pasaron, que yo no conté. Se llama revictimización”, se quebró.

Embed - Lowrdez rompió en llanto y contó su verdad más dura en Tarde o Temprano

“Fueron discusiones que se fueron a la mie.... No me siento víctima, me siento responsable. Siento que fue entre los dos. Me siento culpable de que él esté preso, pero no lo puedo evitar. Yo creo que igual es un proceso”, describió. "No sé qué es verdad lo que percibí y qué no. O sea, si es que yo recibía golpes o yo lo provocaba... O él me estaba tratando de controlar porque yo estaba mezclando las pastillas con el alcohol. No sé. Todavía no entiendo qué pasó", confesó.

"Me doy cuenta que esto llegó a un límite que me supera ya. Pero sí, o sea... Es una persona muy inteligente. Muy cariñosa cuando no teníamos estos episodios. No quiero meter la pata en cuanto a que se entienda mal mis sentimientos hacia él. Mis sentimientos hacia mi expareja, mis sentimientos hacia mi familia, a su familia también. La conjunción fue una mier... pero no es una mala persona. Necesita ayuda igual que yo", cerró la artista.

Lourdes Fernández vuelve a generar preocupación a raíz de un problema de salud

Después de la detención de su expareja, Lourdes Fernández comenzó a ensayar con sus compañeras para el regreso de Bandana, el próximo 23 de noviembre. En ese contexto, en sus redes sociales, la cantante anunció que se someterá a una importante operación.

Hace apenas unas horas la artista compartió en sus historias de Instagram un video con el que buscó frenar las versiones sobre posibles tensiones internas y detalló por qué se la vio seria durante las prácticas: “Día tres yendo al ensayo tarde porque, bueno, último estudio para el análisis. Chicos, no estoy enojada en los ensayos ni nada. Bailo mal, tengo que estar muy concentrada para realmente integrar dentro de mi cuerpo, que encima está malherido”.

A corazón abierto, dejó atrás las especulaciones y blanqueó cuál es la complicación de salud que la aqueja: “Tres días después de la ATM (el show de Bandana), me opero, me saco el útero y los dos ovarios y le estoy tratando de poner la mejor onda”. Por último, respecto a los rumores de distancia con Lissa Vera, aclararó: “Está todo bien con todos. Basta de hacer novela. Bueno, yendo al ensayo. Me muero porque cada vez somos más...menos mal”.

Lourdes Fernández no quiere dar detalles sobre la detención de Leandro García Gómez, su expareja. Sin embargo, en las últimas horas confirmó su reconciliación con Lissa Vera y dio otro dato de su vida personal que conmovió a sus seguidores. En una breve nota con Desayuno Americano, expuso que después de tanto tiempo logró acercarse a su mamá, la persona que denunció su desaparición a fines de octubre. “Estoy recomponiendo el vínculo con mi familia. También agradezco mucho a la gente, muchísimo. Hay muchas personas que están pasando por cosas muy feas. Por favor, presten atención: la familia, los amigos, todos… como hicieron conmigo”, dijo.

La cantante, que en los próximos días volverá a subirse al escenario con Bandana, también quiso aclarar que está haciendo terapia. “Yo no estoy lista para hablar, realmente, de algo que es muy doloroso para mí. Hoy justamente arranco una nueva terapia, para la gente que se preocupa y me dice: ‘¡Desagradecida! ¡Empezá terapia, loca!’. Hago terapia hace mucho tiempo, pero bueno, esta tiene que ver con lo que nos aqueja en este momento”, concluyó.