Lourdes Fernández vuelve a generar preocupación a raíz de un problema de salud

Después de la detención de su expareja, Lourdes Fernández comenzó a ensayar con sus compañeras para el regreso de Bandana , el próximo 23 de noviembre. En ese contexto, en sus redes sociales, la cantante anunció que se someterá a una importante operación.

Hace apenas unas horas la artista compartió en sus historias de Instagram un video con el que buscó frenar las versiones sobre posibles tensiones internas y detalló por qué se la vio seria durante las prácticas: “Día tres yendo al ensayo tarde porque, bueno, último estudio para el análisis. Chicos, no estoy enojada en los ensayos ni nada. Bailo mal, tengo que estar muy concentrada para realmente integrar dentro de mi cuerpo, que encima está malherido”.

A corazón abierto, dejó atrás las especulaciones y blanqueó cuál es la complicación de salud que la aqueja: “Tres días después de la ATM (el show de Bandana), me opero, me saco el útero y los dos ovarios y le estoy tratando de poner la mejor onda”. Por último, respecto a los rumores de distancia con Lissa Vera, aclararó: “Está todo bien con todos. Basta de hacer novela. Bueno, yendo al ensayo. Me muero porque cada vez somos más...menos mal”.

image

Lourdes Fernández no quiere dar detalles sobre la detención de Leandro García Gómez, su expareja. Sin embargo, en las últimas horas confirmó su reconciliación con Lissa Vera y dio otro dato de su vida personal que conmovió a sus seguidores. En una breve nota con Desayuno Americano, expuso que después de tanto tiempo logró acercarse a su mamá, la persona que denunció su desaparición a fines de octubre. “Estoy recomponiendo el vínculo con mi familia. También agradezco mucho a la gente, muchísimo. Hay muchas personas que están pasando por cosas muy feas. Por favor, presten atención: la familia, los amigos, todos… como hicieron conmigo”, dijo.

La cantante, que en los próximos días volverá a subirse al escenario con Bandana, también quiso aclarar que está haciendo terapia. “Yo no estoy lista para hablar, realmente, de algo que es muy doloroso para mí. Hoy justamente arranco una nueva terapia, para la gente que se preocupa y me dice: ‘¡Desagradecida! ¡Empezá terapia, loca!’. Hago terapia hace mucho tiempo, pero bueno, esta tiene que ver con lo que nos aqueja en este momento”, concluyó.

Tras los dramáticos hechos, Lourdes Fernández se reencontró con Lissa Vera

Bandana, la girl band argentina integrada por Lissa Vera, Lourdes Fernández, Valeria Gastaldi y Virginia Da Cunha, se prepara para celebrar su 25º aniversario con un show especial el domingo 23 de noviembre en el Teatro Gran Rex.

image

La presentación significará el reencuentro oficial del grupo sobre el escenario y también el reencuentro personal entre Lowrdez y Lissa tras la fuerte pelea que las alejó. El conflicto entre ambas se originó cuando Vera denunció al exnovio de Fernández, Leandro García Gómez, por violencia de género. El hombre quedó detenido con prisión preventiva, acusado de privación ilegítima de la libertad y violencia de género contra la artista.

En este contexto emocional y mediático, el primer ensayo de Bandana tenía un condimento extra: sería el primer cara a cara entre las dos cantantes después del conflicto. Y finalmente ocurrió en armonía y con buena onda.

Según lo que mostraron en redes, Lowrdez y Lissa compartieron el ensayo sin tensiones visibles. Se las vio cantando, bailando y repasando coreografías, en un clima de trabajo y camaradería junto al resto del grupo. En ningún momento dieron señales de distanciamiento público.

image

En la cuenta oficial de Instagram de Bandana, publicaron clips del ensayo con la frase: “Primer ensayo adentro”.