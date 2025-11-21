¿Le gustará a la China? El país que eligió Mauro Icardi para vivir cuándo se retire del fútbol

El futuro profesional de Mauro Icardi , quién ya tiene 32 años, está cerca de definirse en medio de una ola de versiones. Pero el propio delantero de Galatasaray dejó trascender cuál es el sueño futbolístico que está cerca de concretar.

“Suena que viene a Newell’s Old Boys; que viene a Estudiantes de la Plata; que la China Suárez quiere que vaya a River, que no vaya a Boca”, repasó el periodista Gustavo Méndez. Entonces, el panelista de La Mañana con Moria reveló su charla con el propio Icardi: “Lo está hablando Elio (Letterio Pino, su representante), que está negociando”.

“Lo que me dio a entender en sus palabras es que él se quiere quedar en Turquía”, confesó. El detalle es que en la prensa de Estambul se comenta que gana cerca de 11.500.000 dólares por año, aunque estaría dispuesto a renovar por alrededor de 7.000.000 dólares anuales, además de renunciar a premios extra.

image

Mientras tanto, espera por la definición de la restitución internacional de sus hijas, con la ilusión de que vuelvan al hogar de Turquía donde vivían hasta mediados de 2024. Al final, Méndez enfatizó que “cuando Mauro Icardi se retire quiere vivir en Milán”, donde “nacieron las hijas”.

Qué hicieron la China Suárez y Mauro Icardi en el camarín tras la nota con Mario Pergolini

Mario Pergolini le sumó más condimentos a la visita de la China Suárez a los estudios del programa Otro Día Perdido que conduce por la pantalla de El Trece. No todo causó revuelo cuando las luces estaban encendidas, sino que también llamaron la atención las declaraciones que hizo el conductor durante su programa radial en Vorterix.

En su relato de los hechos, Mario reveló parte del detrás de escena que llamó la atención. “Cuando se fue la China, nos dimos cuenta que los cuadros de Martín Cirio y Yanina (Latorre) los habían sacado”, reveló sobre una situación que se vivió en los camarines del estudio. Al enterarse de lo que se vivió en el estudio del canal, Yanina se hizo eco y se expresó públicamente al respecto: “¡La inseguridad! Lo tendrías que haber grabado. Son dos bol…”.

image

Por otra parte en una entrevista, la periodista profundizó en su postura: “Está muy pendiente. A Cirio también lo odia porque le dice Tatiana. Ahí me siento elevadísima. Para maquillarse, tiene que sacar dos cuadros para no vernos. No los rompieron igual, estaban abajo de un escritorio”. Cabe recordar que Latorre y la China atraviesan un juicio desde 2021 por el escándalo del Wandagate.

El paso de Mauro Icardi y la China Suárez por la Argentina revolucionó los medios de comunicación. El futbolista del Galatasaray y la actriz, que presentó la serie Hija del Fuego: la venganza de la bastarda, aprovecharon su visita al país para visitar programas y compartir tiempo en familia. En el lanzamiento de la producción que se grabó en la cordillera veterinaria se volvió viral un gesto que tuvo Icardi con la actriz. Es que el ex de Wanda Nara no pudo contener la admiración por su flamante novia y en medio de la presentación sacó su celular para sacarle fotos.

La imagen fue captada por las cámaras de Puro Show y fue Pampito que se refirió a la actitud del futbolista. “Él está muerto de amor por ella. Está enamorado, sacándole fotos ahí” y aprovechó para defender la actitud de Icardi: “Este acompañamiento de él a la China no lo veo como algo tóxico, como muchos lo quieren dejar ver. Lo veo como que la está acompañando, es algo re importante para la China, una serie importante de una plataforma increíble”.