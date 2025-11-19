La Joaqui terminó su vínculo con la China Suárez y contó el explosivo motivo

La Joaqui no dudó en hablar del vínculo que prevalecía con fuerza con la China Suárez y dejó en claro que la relación se fue diluyendo y no volvió a ser el mismo. Sin embargo el vínculo persiste.

En diálogo con el programa Sálvese Quien Pueda (SQP) la cantante se refirió a la relación y negó haber roto el vínculo: “No, nos desvinculamos porque nos dejamos de pertenecer. Obviamente, hay cosas que cuando vas creciendo en la preadultez pensás igual, cuando ya entras a los treinta, tal vez dejás de pensar igual... Y yo soy una persona que si no me estoy entendiendo con vos, la mejor. Vos pensás así, yo así, es mejor. Dejemos el amor intacto”.

Sumado a esto desarrolló: “ Quedarse hasta odiarse es algo que tenemos que dejar de tener como tabú . No estamos obligados a sostener vínculos donde no tenemos los mismos valores o los mismos pensamientos. Está bien no pensar igual. No tenemos que ser igual todos. Lo que está mal es forzar un vínculo que ya no fluye, por respeto a lo que fue, ¿viste? Eso es verdad. Independientemente de lo que haya sucedido, si pasó o no, lo que se dice, yo no me pelearía con una mujer por eso. Por un chabón”.

Para cerrar se refirió a los rumores que indican una pelea por una tercera persona: “De hecho, las cosas que se sugieren fueron mucho después de que yo me dejé de vincular con la china. Nos dejamos de vincular porque teníamos intereses distintos. Ella quería ir por la izquierda y yo por la derecha. Y lo más sano era decir adiós”.

Qué miraba Mauro Icardi en su teléfono mientras la China Suárez presentaba su serie

El paso de Mauro Icardi y la China Suárez por la Argentina revolucionó los medios de comunicación. El futbolista del Galatasaray y la actriz, que presentó la serie Hija del Fuego: la venganza de la bastarda, aprovecharon su visita al país para visitar programas y compartir tiempo en familia.

En el lanzamiento de la producción que se grabó en la cordillera veterinaria se volvió viral un gesto que tuvo Icardi con la actriz. Es que el ex de Wanda Nara no pudo contener la admiración por su flamante novia y en medio de la presentación sacó su celular para sacarle fotos.

La imagen fue captada por las cámaras de Puro Show y fue Pampito que se refirió a la actitud del futbolista. “Él está muerto de amor por ella. Está enamorado, sacándole fotos ahí” y aprovechó para defender la actitud de Icardi: “Este acompañamiento de él a la China no lo veo como algo tóxico, como muchos lo quieren dejar ver. Lo veo como que la está acompañando, es algo re importante para la China, una serie importante de una plataforma increíble”.

Mauro Icardi

La venganza de la bastarda, la serie que protagoniza la China Suárez

La China Suárez volverá a ser protagonista en una serie que marcará un momento importante en su vida siendo un producto hecho con alta calidad para que puedan disfrutar los amantes del cine. Tendrá una historia particular con un nombre de producción que generó una fuerte expectativa: "Hija del fuego: la venganza de la bastarda", se titula la serie.

A partir del 19 de noviembre la plataforma Disney + pondrá a disposición el título que fue filmado principalmente en San Martín de Los Andes, pero en otras partes de Buenos Aires también, y contará con 22 episodios de 30 minutos. La misma fue escrita por Leandro Calderone, y dirigida por Jorge Nisco y Alejandro Ibáñez.