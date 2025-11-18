La decisión que tomó Sofía Zámolo tras perder dos embarazos

La modelo Sofía Zámolo volvió a usar sus redes sociales para compartir con sus seguidores detalles de su intimidad y esta vez eligió hacerlo desde un lugar de profundo dolor, pero también con un mensaje de amor y esperanza. Sofía, que se convirtió en mamá de California hace 5 años atrás junto a su esposo, el empresario José Félix Uriburu, reveló que después del nacimiento de su hija ella perdió dos embarazos.

Todo comenzó con un video que la exparticipante del Bailando por un sueño y subió a sus stories de Instagram para mostrar que estaba donando la ropa de bebé de Cali, como llama cariñosamente a su pequeña hija.

Allí se la vio ordenando pequeños conjuntos, bodies y vestidos que había guardado durante años. Junto a las imágenes escribió una frase que adelantó el tono de su confesión: “Nadie te prepara para soltar la ropa de bebé que guardaste de tu primer bebé para cuando llegara el próximo”, acompañada por una carita triste y un corazón roto. En una segunda historia, Sofía decidió ir más allá y poner en palabras aquello que hasta ahora no había contado públicamente.

image

Entonces, ella explicó que toda esa ropa ya tenía nueva dueña: la beba de una de sus mejores amigas. “Como regalo del cielo, un milagro, una de mis mejores amigas está por ser mamá y todo lo que era de Cali se lo vamos a dar”, escribió primero, en referencia al gesto solidario que estaba preparando.

La dolorosa confesión de Sofía Zámolo

Luego llegó la frase que conmovió a sus seguidores de Instagram y que resumió el duelo que Sofía Zámolo viene atravesando en silencio: “No es la ropa. Son los recuerdos. La esperanza de haber tenido otro bebé. Haber perdido 2 embarazos después de Cali... pero todo va con mucho amor a Ámbar que está por llegar”.

Con esa confesión, Zámolo no solo compartió su propia experiencia de pérdidas gestacionales, sino que también les dio un sentido al transformar la ropa guardada para un segundo hijo en un regalo cargado de simbolismo para Ámbar, la beba que pronto nacerá.

image

En agosto de 2022, Sofía Zámolo se refirió a la posibilidad de darle un hermanito o hermanita a Cali, quién en ese entonces estaba próxima a cumplir 2 años. "Me gustaría tener más hijos, pero es algo que decide Dios. Yo tardé dos años en quedar embarazada y en su momento, obviamente, lo sufrí mucho y pasé muchos días en los cuales me entristecía porque no llegaba, pero también uno tiene que entender que hay que soltar esas cosas, que si tienen que ser van a ser. No podes querer controlar todo", explicó la modelo.

Y agregó: "A veces tenés que entender que hay una fuerza superior, que puede ser Dios, el universo, la divinidad en la que uno crea, que es más poderosa y más fuerte, y si tiene que ser va a ser. Dejando al universo que haga sus cosas, desearlas, obvio, pero no ahorcar los deseos ni asfixiarlos".