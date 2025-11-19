Fiesta de la Confluencia 2026: quién es FMK, el artista que le ganó a la depresión

Es uno de los referentes de la música urbana actual y fue confirmado como uno de los artistas de la nueva edición de la Fiesta de la Confluencia en Neuquén.

La Fiesta de la Confluencia ya está en marcha y este martes se anunciaron los primeros artistas confirmados al festival que tendrá lugar del 5 al 8 de febrero del 2026 en la Isla 132 en Neuquén.

A La Beriso, Bersuit, Luck Ra y Trueno se le suma FMK . Se trata de uno de los jovenes referentes de la música urbana actual que con 25 años llegará por primera vez a la Fiesta.

Nació en el 2000 en Necochea como Enzo Sauthier y a los 9 años comenzó a escribir poesía . En 2010 participó en un certamen literario a nivel nacional llamado “Leopoldo Lugones” que le abrió paso como compositor de la mano del freestyle.

Fue en 2018 cuando lanzó su primer sencillo “Se me da” y aunque no fue el éxito que esperaba, fue poco tiempo después que conoce a Big One, su productor musical con quien edita “Perdóname”, el hit que lo hizo conocido.

El artista lanzó en 2022 el videoclip “Tranquila” junto a María Becerra y un año más tarde estrena “Un finde” junto a Big One y Ke Personajes.

La amistad entre el cantante y María Becerra fue una de las más queridas del ambiente musical argentino. No solo compartieron estudio, canciones y sueños, sino que forjaron con el tiempo una buena relación que terminó.

“Éramos como hermanos, pero tuvimos nuestras diferencias. Hubo una distancia con ella por cuestiones de los dos. No fue cosas de ego de artista. Solo nuestras diferencias que las hablamos, que uno no estaba de acuerdo con algo, el otro no estaba de acuerdo con otra cosa”, dijo respecto al vinculo que se rompió con la nena de Argentina.

FMK fue quien acompañó a Becerra en sus inicios ayudándola en sus primeras composiciones. “FMK fue el primero que me dio una mano. Me enseñó lo que era una estructura de canción, un dios, una intro, una torre”, dijo la cantante en algún momento.

FMK y la depresión

FMK alcanzó el éxito siendo muy joven y la depresión llegó en el momento de mayor exposición. Fue en una entrevista en PH: Podemos hablar que el joven admitió haber atravesado un duro momento en medio de su carrera y exposición.

Fue en 2022 en Telefe que abrió su corazón y expuso la situación. “Yo estuve un tiempo depresivo”, admitió el joven productor musical bonaerense quien contó al mismo tiempo que “todos somos diferentes personas y más allá del éxito y de lo que uno muestra en las redes, que muestra la mejor cara, vivimos en un mundo bastante artificial”.

“Yo trabajé mi personalidad y sé que en la calle me paran y me dicen que le encantan mis canciones y que el mismo que me comentó en Twitter con un anónimo es el que me pide la foto después”, reflexionó sobre la fragilidad que viven los artistas en el mundo digital.