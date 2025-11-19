Desesperada búsqueda de un adolescente argentino en Chile: fue arrastrado por las olas

Un ciclista que pasaba por el lugar logró salvar a cuatro chicos que estaban allí, pero él sigue desaparecido. Qué se sabe hasta ahora.

Un operativo contrarreloj mantiene en vilo a las autoridades de Chile tras la desaparición de un joven argentino de 17 años, en la playa La Serena , en la región de Coquimbo. El grupo había ingresado al mar del Pacífico cuando una sucesión de olas los arrastró sin darles oportunidad de regresar a la orilla.

Los pedidos desesperados de auxilio fueron escuchados por un ciclista que acudió en su ayuda y alcanzó a rescatar a cuatro de los adolescentes. El quinto, sin embargo, sigue desaparecido.

El incidente comenzó a las 12:45 horas, cuando se recibió una llamada al número de emergencias marítimas 137. El reporte advertía que varias personas se encontraban en peligro de inmersión en la mencionada zona de la localidad balnearia.

La playa elegida por los adolescentes argentinos es una de las más peligrosas de la zona, dado que según los entendidos por las fuertes correntadas tiene bandera roja casi todo el año y encima en esta época no hay salvavidas, porque el servicio diario comienza el 15 de diciembre con el inicio de la temporada estival.

Pedido de auxilio y rescate

Francisco Boldo, un hombre que circulaba por la costa en su bicicleta en ese momento los divisó en el mar y reconoció que estaban desesperados por no poder salir. “Me encontré a la tía desesperada, manoteando. Escuché gritos adentro y me lancé a ayudarlos”, relató. “Me saqué mi ropa, andaba con short y me fui a salvarlos”, agregó.

Según describió, nadó a 10 metros de distancia de la orilla y vio “al primer niño, que tenía como 15 años”. “Estaba tragando agua. Hago que se relaje, lo pesco, lo saco un poco a donde se pueda parar y le digo ‘sal para afuera, voy por tus hermanos’”, contó.

Según relató, después nadó 10 metros más adentro y divisó a otro de los chicos: “Lo pesco, le aprieto el pecho, porque estaba flotando encima del agua, él ya había tragado mucha agua, le di reanimación”, explicó.

El rescate siguió. Encontró a la hermana de otro de los adolescentes y logró sacarla. “Me empecé a desesperar porque me empezaron a hundir y ahí los tuve que apretar, tranquilizarlos y llevármelos, porque había mucho oleaje”, detalló.

En tanto, uno de los jóvenes, el mayor del grupo, había logrado salir del mar por sus propios medios. Sin embargo, el quinto no pudo ser auxiliado. “Veo a otra persona más adentro, que era un hermano mayor. No lo pude rescatar, se me fue, porque estaba muy adentro y yo ya estaba con los otros. No podía, o si no se me ahogaban todos”, expresó.

A partir de esa alerta, la lancha patrullera “Arcángel” zarpó y llegó al sitio señalado a las 13:02 horas. En colaboración con personal de salvavidas presente en el área, se logró el rescate de tres personas que estaban en situación de riesgo. Una de ellas se encontraba inconsciente y requirió aplicación inmediata de primeros auxilios hasta lograr la estabilización, de acuerdo con lo comunicado por los equipos de rescate.

Cómo sigue el operativo de búsqueda

En la zona costera donde se produjo la desaparición, señala Meganoticias, se instaló un puesto de mando que operó durante toda la noche del lunes y coordinó las tareas de búsqueda a través en tierra y también con el uso de drones. Las tareas se reanudaron en horas de la mañana.

"Estamos trabajando desde Playa Blanca, que es aproximadamente dos kilómetros más al norte, hasta la caleta de Peñuelas, que queda específicamente tres kilómetros. Y hacia el oeste con nuestros medios navales aproximadamente una milla", manifestó el capitán del Puerto, Daniel Sarp Sosa, a Radio Sarmiento de San Juan.

Argentino desaparecido en Chile La búsqueda del joven argentino ahogado y desaparecido en el mar de Chile continuará durante 10 días.

En tanto, remarcó que si bien "la esperanza "de encontrar al joven con vida "es razonable, la experiencia de la gente que lleva más años acá indica que la expectativa no es buena".

En este escenario, señaló que la búsqueda se mantendrá hasta que las autoridades lo indiquen, "teniendo en cuenta la posibilidad de encontrarlo con vida, lo que podría llevar entre una semana y 10 días".