Fiesta de la Confluencia 2026: Luciano Pereyra confirmado para las noches de febrero en Neuquén

Luciano Pereyra traerá el folclore con alegría y romanticismo a la Fiesta de la Confluencia

Miércoles de anuncios para la próxima edición de la Fiesta de la Confluencia 2026 , que se llevará a cabo del 5 al 8 de febrero próximo. Más temprano, la jefa de Gabinete, María Pasqualini , anunció los primeros tres nombres que pisarán el escenario mayor de la fiesta más convocante de la Patagonia.

Luck-Ra , La Beriso y Bersuit Vergarabat , fueron los primeros confirmados. Poco después, se confirmó la presencia de Trueno y FMK .

Aunque el lanzamiento nacional de la fiesta será el próximo viernes 28 de noviembre en Buenos Aires, este miércoles se confirmó otro nombre.

Luciano Pereyra traerá el folclore, la alegría y el romanticismo a la noche neuquina de febrero.

Este miércoles, la jefa de Gabinete, María Pasqualini, comenzó a brindar detalles de lo que sería la programación musical del encuentro que se dará del 5 al 8 de febrero de 2026.

"La municipalidad no paga artistas, ha licitado la contratación y la realización de la fiesta. Ahora nombramos algunos, la semana próxima más. El 28 se realizará el lanzamiento de la fiesta en Buenos Aires. Y luego habrá más artistas", dijo Pasqualini.

Un festival que no deja de crecer

Con la costa del Limay como telón de fondo, la Confluencia se consolidó como un sello identitario para la ciudad. Su grilla reúne artistas nacionales e internacionales, propuestas para toda la familia y un predio activado desde la tarde con gastronomía, puestos de emprendedores, espacios de descanso y actividades recreativas.

La fiesta se transformó en un potente motor económico: hoteles completos, gastronomía colmada y una gran demanda de servicios turísticos. Cada edición atrae a visitantes del interior de la provincia, del Alto Valle rionegrino y también de Chile.

Para garantizar seguridad y comodidad, se despliegan operativos especiales de tránsito, transporte, controles en los accesos y limpieza del predio. La logística es clave para sostener un evento que convoca a decenas de miles de personas por jornada.

La fórmula —entrada gratuita, “costo cero” y una grilla cada vez más potente— la ubica entre los festivales más destacados del país.