Qué hicieron la China Suárez y Mauro Icardi en el camarín tras la nota con Mario Pergolini

El conductor de Otro Día Perdido contó un detalle que notaron en el camarín tras la visita de la pareja.

Mario Pergolini le sumó más condimentos a la visita de la China Suárez a los estudios del programa Otro Día Perdido que conduce por la pantalla de El Trece. No todo causó revuelo cuando las luces estaban encendidas, sino que también llamaron la atención las declaraciones que hizo el conductor durante su programa radial en Vorterix.

En su relato de los hechos, Mario reveló parte del detrás de escena que llamó la atención. “Cuando se fue la China, nos dimos cuenta que los cuadros de Martín Cirio y Yanina (Latorre) los habían sacado”, reveló sobre una situación que se vivió en los camarines del estudio.

Al enterarse de lo que se vivió en el estudio del canal, Yanina se hizo eco y se expresó públicamente al respecto: “¡La inseguridad! Lo tendrías que haber grabado. Son dos bol…”.

Yanina.jpg Yanina Latorre y la China Suárez

Por otra parte en una entrevista, la periodista profundizó en su postura: “Está muy pendiente. A Cirio también lo odia porque le dice Tatiana. Ahí me siento elevadísima. Para maquillarse, tiene que sacar dos cuadros para no vernos. No los rompieron igual, estaban abajo de un escritorio”. Cabe recordar que Latorre y la China atraviesan un juicio desde 2021 por el escándalo del Wandagate.

Qué miraba Mauro Icardi en su teléfono mientras la China Suárez presentaba su serie

El paso de Mauro Icardi y la China Suárez por la Argentina revolucionó los medios de comunicación. El futbolista del Galatasaray y la actriz, que presentó la serie Hija del Fuego: la venganza de la bastarda, aprovecharon su visita al país para visitar programas y compartir tiempo en familia.

En el lanzamiento de la producción que se grabó en la cordillera veterinaria se volvió viral un gesto que tuvo Icardi con la actriz. Es que el ex de Wanda Nara no pudo contener la admiración por su flamante novia y en medio de la presentación sacó su celular para sacarle fotos.

La imagen fue captada por las cámaras de Puro Show y fue Pampito que se refirió a la actitud del futbolista. “Él está muerto de amor por ella. Está enamorado, sacándole fotos ahí” y aprovechó para defender la actitud de Icardi: “Este acompañamiento de él a la China no lo veo como algo tóxico, como muchos lo quieren dejar ver. Lo veo como que la está acompañando, es algo re importante para la China, una serie importante de una plataforma increíble”.

Mauro Icardi

La venganza de la bastarda, la serie que protagoniza la China Suárez

La China Suárez volverá a ser protagonista en una serie que marcará un momento importante en su vida siendo un producto hecho con alta calidad para que puedan disfrutar los amantes del cine. Tendrá una historia particular con un nombre de producción que generó una fuerte expectativa: "Hija del fuego: la venganza de la bastarda", se titula la serie.

A partir del 19 de noviembre la plataforma Disney + pondrá a disposición el título que fue filmado principalmente en San Martín de Los Andes, pero en otras partes de Buenos Aires también, y contará con 22 episodios de 30 minutos. La misma fue escrita por Leandro Calderone, y dirigida por Jorge Nisco y Alejandro Ibáñez.