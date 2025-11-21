La fuerte advertencia de Migue Granados luego de bajar 20 kilos

Migue Granados sorprendió a sus seguidores en redes sociales al contar cuántos kilos ya logró bajar implementando una particular dieta y qué es lo que más le cuesta dejar en su plan de bajar de peso. Además, realizó una llamativa advertencia acerca de un medicamento.

Fue desde su cuenta en la red social X donde el conductor de Soñé que volaba reveló que ya bajó 20 kilos con esta dieta que reduce los carbohidratos en forma drástica y además implementa una caminata diaria de una hora como actividad. "Dejen de joder con el Ozempic de verga ese es un peligro! Estoy en plan bajar de peso y con comer liviano y caminar una hora por día ya estás ok. Bajé 20 kg ya, y pude conocer personalmente a mi pene", dijo con su habitual humor el animador.

En su mensaje añadió una foto del cantante Robbie Williams, quien atraviesa un drama de salud por las inyecciones para adelgazar y sus efectos adversos. El conductor detalló su experiencia con la dieta keto y fue interactuando con algunos de los usuarios que le realizaban consultas al respecto.

image

"¿Migue cómo haces? A las 11 am ya arrancas en el programa con chatarras o jamones crudos y tomas diez litros de Coca por día", le marcó un seguidor. Y Migue Granados reconoció: "Mirá, la Coca no la puedo dejar. Pero estoy haciendo la keto con un médico y estudios de seguimiento. Al aire a veces pico cosas, pero sin salir de la keto".

“Como pollo, carne, huevo, palta, hojas verdes, aceite de oliva, aceitunas, nueces, arándanos, pescado, frutillas. Todo eso”, remarcó sobre los alimentos que se permite. Y cerró: "No chinchus y salame todo el día". La dieta keto, o cetogénica, es un plan de alimentación muy bajo en carbohidratos, alto en grasas y moderado en proteínas. Su objetivo es que el cuerpo utilice la grasa como principal fuente de energía en lugar de la glucosa (azúcar). Esto se logra al reemplazar los carbohidratos por grasas, obligando al hígado a producir cetonas a partir de la grasa, que el cuerpo puede usar como combustible.

Se reveló el escandaloso motivo por el que Paula Chaves no quiso entrevistar a la China Suárez

Con la cancelación de la visita de la China Suárez a Olga, se suman nuevas polémicas a la escandalosa vida de la actriz. Y, ahora, Migue Granados blanqueó la trastienda de la fallida entrevista de Paula Chaves a Eugenia con motivo de su nueva ficción.

image

“Creo que la China y Paula comparten manager. Entonces, la primera idea de la nota a la China fue que se la haga Paula, según su prensa. Y Paula, la verdad que dijo que no". Ahí el dueño de Olga explicó las razones de la conductora: “Por una cuestión de que había que hablar del tema. O sea, no iba a hablar solo de la serie. Había que hablar del tema y la verdad que Paula no se quería meter a fogonear una pelea entre dos minas“.

“Eso fue lo que ella dijo y me parece que está bien. Y obviamente, por un lado decir, no. Esa es la explicación que ella nos dio y para mí estuvo re buena”, bancó Migue a Paula. “Como Laura Ubfal a decir que Olga era hincha de Wanda. Nosotros tiramos un tuit jodiendo como que la China estaba cancelada, porque no vino. Fue un chiste. Cuando eso excedió a nuestros seguidores que entendieron el chiste, borramos el tweet porque ya estaban bardeando la mina", siguió.

“Me llamó la China y me dijo, ¿tenemos buena onda o no? Sí, claro. Porque ella vino muchas veces. Hace poco grabé una serie que está mi mujer ahí. Cero drama con la China". Al final, Migue Granados se mostró conforme con su decisión de haber desistido de la entrevista a la China Suárez, en pleno escándalo con Wanda Nara por Mauro Icardi: “A nosotros cuando hay quilombo, no nos sirve”.