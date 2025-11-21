Baby Etchecopar duerme en una "habitación del pánico": blindada y bajo estricto protocolo

El conductor televisivo, que sufrió un violento robo en 2021, contó cuál fue la decisión que tomó para afrontar este problema.

El robo a la casa de Valeria Mazza y Alejandro Gravier en su domicilio de San Isidro generó revuelo en el mundo de la fama an recordar diferentes antecedentes de personajes que sufrieron hechos similares o aún más complicados por la violencia. Baby Etchecopar , quien sufrió un grave asalto en 2021 del cual tuvo que defenderse a los tiros en su domicilio.

Tomando el hecho como ejemplo, el periodista reveló en diálogo con Desayuno Americano que mandó a construir una habitación del pánico para afrontar los hechos de inseguridad: “Tengo dos…tengo una que es mi habitación y que queda blindada de noche porque no me quiero volver a despertar con alguien a los pies de la cama, y otra que está en otro lugar”.

Luego confesó si siente que vive como en una cárcel: “No, la verdad que después de lo que me pasó a mí, no duermo. Escucho una hoja que cae y me despierto. Hay una coreografía armada, por las dudas, con la familia, que la tenía también hace 12 años, y me pude defender”.

BABY ETCHECOPAR: "EN MI CASA TENGO HABITACIONES BLINDADAS", Y DIJO: "DESPUÉS DE LO QUE PASÓ NO DUERMO" pic.twitter.com/GZlHRYfo1d — América TV (@AmericaTV) November 20, 2025

“Todo un protocolo de puertas, de entrada, de subida, de bajada. La perra ladra y ya está todo armado. Somos dos y la señora que trabaja acá en casa también (sabe qué tiene que hacer en caso de emergencia). Tengo gente amiga que está en seguridad y te dice más o menos lo que tenés que hacer”, confesó.

El enojo de Baby luego de que lo dieran por muerto tras una descompensación en la radio

Hace algunas semanas, Baby Etchecopar generó preocupación este martes durante su programa en Radio Rivadavia donde requirió de asistencia por una descompensación. El momento quedó registrado a través de la transmisión oficial que tiene la radio en la plataforma YouTube con transmisión durante la programación.

En la filmación llega a observarse que una agente de la Policia de la Ciudad tuvo que ingresar al estudio de la radio ubicado en el barrio de Colegiales, en Capital Federal, para tomarle la presión. Mientras tanto el conductor continuó con el relato del tema que estaba contándole a los oyentes en medio de un clima que continuó con risas. Una vez finalizado el análisis con los instrumentos específicos, la policía le comunicó que la presión era alta (15.8).

En las redes sociales tomaron esta información y se generó una fake news. Durante su programa en el canal A26, Etchecopar realizó un descargo: "Hoy en la radio me tomaron la presión y me había subido a 15.8. Después colgaron que me había muerto".

Asistencia médica en Basta Baby en @Rivadavia630

Baby Etchecopar fue asistido al aire luego de que le detectaran 15/8 de presión. https://t.co/jBCsBSHWtn pic.twitter.com/hAm5mgpyE5 — Noticias Argentinas (@NAagencia) November 3, 2025



Baby Etchecopar fue asistido al aire luego de que le detectaran 15/8 de presión. https://t.co/jBCsBSHWtn pic.twitter.com/hAm5mgpyE5 — Noticias Argentinas (@NAagencia) November 3, 2025

En contra de los haters, el conductor dijo: "Les digo una cosa a los 'trollls', cuando juegan con estas cosas, puede haber una familia o hijos que se asustan. Internet es un arma que tiene ustedes encima de la mesa de noche... La verdad es que no me morí. Lo que vieron está hecho con inteligencia artificial".