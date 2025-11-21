El día de furia de Luciana Salazar por los retoques digitales

Luciana Salazar no ocultó su enojo en las redes sociales con una situación particular donde puso en duda a un medio de comunicación por modificaciones en imágenes suyas que fueron publicadas en el portal de noticias digital. En su denuncia pública hecha en su cuenta personal de Instagram mencionó también a su expareja Martín Redrado .

La modelo sorprendió en su red social con el descargo haciendo una comparación de la imagen real y la publicada por el medio. “Este portal, que se ve que es lo menos serio que hay, me deforma fotos con mucha malicia. ¿Quién los manda? ¿La agencia de comunicación de Redrado? Porque siempre que tiene reveses judiciales pasan estas cosas“, compartió en su escrito mostrando las diferencias entre las imágenes.

“Espero que las bajen o tomaré medidas con mi abogado . No es la primera vez que actúan con malicia conmigo”, sumó la modelo advirtiendo las decisiones que pueden llegar a tomar si el medio de comunicación no se retracta de lo ocurrido.

Luciana Salazar-Posteo

Wanda Nara contraataca y apunta a su exempleada a quien tilda de robarle "huevos de codorniz"

Wanda Nara sumó un nuevo escándalo en su vida privada. Esta vez, lejos de sus polémicas relaciones amorosas que tuvo durante su vida. Esta vez fue con Lucía Oliver, su exempleada, quien reclama una asuma de dinero que adeudaría la conductora televisiva y además plantearía ante la justicia que le pagaba en negro.

Yanina Latorre, periodista de espectáculos, mostró chat de Wanda donde le cuenta los motivos por los que decidió echarla del trabajo: “Se le viene algo grande. Ella estaba trabajando de cosas que no me gustaban y la eché“, dijo y sumó sobre la exsecretaria: ”Luli me robó, tengo todo para demostrarlo y ya presenté denuncia por extorsión porque hace rato viene haciéndolo. Me duplicó las tarjetas y el Santander me avisó“.

“Me robó el auto, se iba de joda. Se llevaba fruta en la cartera”, dijo y sumó por otra parte: “Me robaba huevos de codorniz, que son mis favoritos”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/1991279357218742771&partner=&hide_thread=false LA DEMANDA MILLONARIA DE LULI, LA EX SECRETARIA DE WANDA NARA



Cc #SQP #SálveseQuienPueda @yanilatorre pic.twitter.com/kaoB6EIyOu — América TV (@AmericaTV) November 19, 2025

Por otra parte el panelista de A la Tarde Santiago Sposato reveló un chat entre la exemplada y la empresaria donde le reclama un aumento salarial. “Yo no puedo tener un sueldo de 1.5 bruto, porque con lo que me queda en mano no me alcanza ni para pagarme el alquiler, que son 700 mil pesos”, le expresó Luli por chat a la empresaria, que respondió: “Yo entendí siempre bruto porque no me da por lo que yo facturo. La verdad, máximo, te lleva 6 horas por día. Quizás podés tener otra cosa, porque a veces ni te reclamo estar físicamente. Entiendo que en enero eso va a cambiar, pero por ahora”.

En la negociación Wanda le ofertó: “Yo más de esto, en estos momentos, no puedo pagarte. De 16 a 21 o de 15 a 20 puedo pagarte un millón y tenés la mañana libre. Avisame”. Ante esto Luli respondió: “Sí, por eso, pero entonces voy a tener que cumplir eso a partir de las 15 o 16, porque responder mensajes o hacer cosas con el celu desde las 8 de la mañana también es trabajar. Pero ahora no me puedo dormir, tengo que buscar otro laburo. Yo con un millón solo pago el alquiler, que encima ahora, el mes que viene, me lo ajustan”.

“Luli, yo encontré una persona. La verdad que necesito de martes a domingo y más disponibilidad. Tengo que reunirme, pero son prioridad las actividades del sábado y alguien full”, sentenció Wanda.