Santiago del Moro anticipó cambios en Gran Hermano y mostró la casa de la nueva edición

El conductor televisivo ingresó al domicilio junto a otras autoridades del canal que planea el inicio de la nueva temporada para febrero de 2026.

Santiago del Moro volvió a expresarse sobre las nuevas modificaciones que harán en la casa de Gran Hermano que tendrá un mixto entre famosos y televidentes que serán elegidos tras anotarse para participar. A través de las redes sociales, el conductor del fortmato compartió una imagen junto a directivos del canal en el interior del domicilio donde se realiza el certmen.

"Hoy recorrimos la casa más famosa previo a las remodelaciones y cambios para ‘Gran Hermano Generación Dorada’. Se viene un antes y un después que va a dar que hablar. Prepárense”, escribió Santiago junto a una imagen donde aún no se detectan remodelaciones aunque están previstos fuertes cambios en la estética. Junto a él estuvieron Darío Turovelzky , Federico Levrino y Martín Borrillo , directores y productores del canal.

Cabe recordar que en diálogo con Intrusos (América TV) Del Moro había adelantado de qué trataría la edición que iniciaría en febrero de 2026: “Se viene también una nueva edición: una parte de la casa van a ser famosos y otras no, así que la gente ya se está anotando” .

“Esta sería la cuarta temporada que hacemos desde la vuelta al canal de GH, así que hay que darle como una vuelta de tuerca”, dijo y agregó sobre su rol: “Yo participo desde otro lugar, desde un armado un poco más general. Soy parte del equipo, pero no soy productor ejecutivo. Me gusta estar, me gusta ver, pero cuando está un poco más avanzada la cosa”.

Sorpresa e indignación tras la última gala de eliminación de MasterChef Celebrity

Este miércoles, el jurado de MasterChef Celebrity puso a prueba a los 10 participantes que no tuvieron su mejor semana y uno de ellos quedó fuera de la competencia.

Julia Calvo, Alex “Pelao”, Valentina Cervantes, Ian Lucas, Maxi López, Evangelina Anderson, Susana Roccasalvo, La Joaqui, Eugenia Tobal y Walas se pusieron a prueba ante las exigencias del jurado que terminó eliminado al cantante.

El desafío era preparar una cookie XL creada por Damián Betular. La preparación fue guiada por el mismísimo pastelero que con un megáfono daba instrucciones de cómo hacer la receta. La memoria y la falta de atención les jugaron una mala pasada a algunos participantes.

Los famosos fueron pasando por delante del jurado, mostrando sus caras de alivio al ser aprobados o desaprobados. En tanto que Walas, Susana Roccasalvo y Alex Pelao quedaron en la cuerda floja y los tres peores platos de la gala de eliminación.

Alex Pelao fue el primero en ser salvado por el jurado y el mano a mano quedó entre Susana Roccasalvo y Walas siendo este último eliminado. El cantante de Masacre que había entrado en reemplazo del renunciado Pablo Lescano se mostró agradecido y feliz por su paso por la competencia.

“Muchísimas gracias por aguantarme hasta acá, a esta altura. Bastante duré, pero el placer fue mío de haberlos conocido a ustedes, chefs”, dijo antes de dejar su delantal.