Fuerte crítica a Flor de la V tras reírse del desmayo de Daniel Gómez Rinaldi

La conductora televisiva recibió duras críticas por la reacción a la descompensación que sufrió el periodista en vivo.

Florencia de la V quedó en el ojo de la tormenta por una polémica actitud que tuvo durante la conducción de su programa televisivo que se emite en Los Profesionales de Siempre. Todo ocurrió con un incidente con el periodista de espectáculo Daniel Gómez Rinaldi mientras que se hablaba sobre el reparto de herencia de Antonio Gasalla .

Mientras estaba en diálogo con el programa de espectáculos el periodista comenzó a decir: “ No puedo seguir escuchando, me voy del móvil ¡Respeten la intimidad de los artistas, por favor!” . Más tarde, en continuación con una situación tensa el periodista se desmayó en vivo luego de mostrar que no estaba bien físicamente.

Rápidamente fue atendido por las personas que los acompañaban en el recinto desde el cual estaba brindando la entrevista con el ciclo televisivo. Lo llamativo de esta situación y que generó repercusiones contra la conductora fue la decisión de reírse cuando vio que se había desmayado .

Porque se desmayó Gómez Rinaldi y su compañera Flor de la V se le rió en la cara. pic.twitter.com/KxD1MJ3221 — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) November 28, 2025

Rápidamente se escuchó de fondo una persona que pedía calma ante la situación y que eviten las risas entendiendo que había sufrido un desmayo. Una vez recuperado de la situación, Gómez Rinaldi expresó: “Me dolía la cabeza y no aguanté”.

Gustavo Sylvestre se llevó el oro en los Martin Fierro de Cable

Este jueves por la noche tuvo lugar la entrega de los premios Martín Fierro de Cable 2025. La ceremonia que contó con la alfombra roja y la participación de las principales señales de cable de la argentina concluyó con la entrega de la mayor estatuilla bañada en oro.

Gustavo Sylvestre se llevó el Oro, el máximo galardón de la velada, y se mostró agradecido por el reconocimiento a su trabajo. “Gracias APTRA y Luis Ventura por mantener vivo este premio”, dijo sobre el escenario y con estatuilla en mano.

El periodista repasó sus 42 años de profesión y destacó su amor por el periodismo. “23 años en Canal 13, 15 años de A dos voces, 11 años en C5N”, enumeró sobre sus trabajos en televisión.

Minutos antes recordó aquel 30 de octubre de 1983 cuando votó por primera vez y comenzaba allí su carrera profesional en Buenos Aires. “Venía de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, de trabajar en LT11 donde empecé a laborar como periodista. Mi recuerdo para los medios del interior”, dijo notablemente emocionado el ganador de la noche.

Luego agradeció el acompañamiento de su esposa, sus hijos, de su madre y su hermano y concluyó con un efusivo mensaje: “Viva el periodismo que no muere y nadie lo podrá matar. Que viva la televisión y todos los medios. Vamos por muchos más”.

La premiación estuvo transmitida por C5N bajo la conducción de Lizy Tagliani y Juan Di Natale. Durante la noche, uno de los momentos más emotivos fue el tradicional In Memoriam bajo la voz de Valentino Merlo que intepretó una versión íntima de “Seguir viviendo sin tu amor” de Luis Alberto Spinetta.

En ese instante de la noche que se llenó de emoción se recordó a Alberto Martín, Alejandra Darín, Claudia Schijman, Alfred Oliveri, Sergio Lerer, Walter Saavedra, Julio Marticorena, María Eugenia Karall, Nicky Jones, Maria Socas, Leo Dan, José Palomino Cortez, Mario Mactas, Daniel “La Tota” Santillán, Hugo Orlando Gatti y Mariano Castro.

También aparecieron las imágenes para recordar a Toti Ciliberto, Daniel Fanego, Alejandra “Locomotora” Oliveras, Jorge Maestro, Nilda Sindaco, René Bertrand, Lía Crucet, Antonio Gasalla, Lidia Catalano, Luis Pedro Toni, Jorge Lorenzo, Roberto Giordano, Jorge Lanata, Atilio Veronelli y Miguel Ángel Russo.

Todos los ganadores de los Martín Fierro de Cable

Entrevistas

+Caras – Caras TV

Arte, Moda y Tendencia

La Jaula de la Moda – Ciudad Magazine

Documental

Menem Junior: La Muerte del Hijo del Presidente (Discovery Channel)

Temas Médicos

El Secreto Mejor Guardado – A24

Programa deportivo

Última vuelta- DeporTV

Programa económico

Comunidad de negocios- LN+

Aviso publicitario

La Shell, campaña aniversario 110 años

Noticiero

TN de noche

Cronista/Movilero

Manu Jove-TN

Interés general semanal

GPS-A24

Labor periodística deportiva

Gustavo Grabia-Presión Alta-TyC Sports

Programa musical: jazz, tango y folklore

Fiesta gaucha- América Sports

Panelista

Santiago Cúneo

Magazine

Chiche 2024-Crónica TV

Revelación

Ornella Flench- Ciudad Magazine

Columnista económico

Rosalía Constantino- Duro de domar-C5N

Labor periodística masculina

Gustavo Sylvestre- C5N

Deportes extremos

Winter News-ESPN/Disney

Columnista policial/judicial

Rodolfo Baqué-A24

Rodrigo Alegre- TN

Programa culinario

Historias ricas 4- TN

Labor periodística femenina

Rosario Ayerdi-C5N

Aviso institucional

Betsson (Cuidemos la pasión)

Productor general

Nicolás Bocache- C5N

Turismo y tiempo libre

El turismo y la hospitalidad- Canal 26

Periodístico deportivo

TN Deportivo-TN

Labor conducción femenina

Débora Plager- LN+

Cultural / Educativo

Los 7 locos

Programa periodístico

Argenzuela - C5N

Programa rural

TN Campo

Columnista político

Danien Bilotta - LN+

Iván Schargrodsky - C5N

De Servicios

Transición 2030 – A24

Interés general diario

Duro de domar - C5N

Musical: rock, pop y urbana

La Viola - TN

Noticiero deportivo

SportsCenter - ESPN

Servicio Informativo

C5N

Labor conducción masculina

Jonatan Viale - ¿La ves? (TN)

Producción integral

C5N