Rocío Oliva sorprendió con la noticia sobre su maternidad a los 35 años

La ex de Diego Maradona habló con Puro Show sobre su vida privada y el recuerdo que tiene del Diez.

A cinco años del fallecimiento de Diego Maradona , volvió a aparecer en los medios Rocío Oliva . La última novia oficial del Diez, decidió romper el silencio y sus declaraciones fueron contundentes. Además de no creer que el Pelusa haya sido asesinado, como sostienen sus hijas, afirmó que, de ser cierto, la justicia tendría que confirmarlo.

En cuanto a su vida personal y sentimental, desde hace tiempo está en pareja con Néstor Ortigoza, exfutbolista de San Lorenzo y Argentinos Juniors, entre otros. Durante una entrevista con Puro Show, reveló sus deseos de convertirse en mamá, un proyecto que comparte con su novio. “Hoy creo que se siente un poco en mi corazón la idea de formar una familia, me está picando el bichito porque estoy con un hombre que piensa igual que yo. Es un poco la idea. Estamos practicando”, aseguró.

Tras este quinto aniversario de la muerte de Maradona, el dolor volvió a hacerse presente para ella. Aunque no pudo despedirlo en el velorio, porque no le permitieron ingresar, sí intentó verlo antes de que falleciera. Sin embargo, cuando finalmente coordinó una visita, no logró concretarla, y esa ausencia quedó como una herida que la acompañará siempre.

Embed - Rocío Oliva habló del juicio por la muerte de Maradona, recordó su relación y cómo fue su despedida

“Cada vez que pasaba me daba rabia. Pensaba ‘¿qué haces acá?’ y me enojaba conmigo misma. Un día no me aguanté más y entré. Se habían llevado la placa y un hombre se acercó para decirme dónde estaba. Me quedé más de una hora. Lloraba como una nena… creo que ahí me despedí de él", reveló Oliva.

Es importante remarcar que, al igual que la familia de Diego, ella tampoco mantiene relación con sus hijos, y el vínculo continúa siendo muy conflictivo con los cinco herederos del Diez, especialmente con Dalma, Gianinna y la madre de ambas, Claudia.

Cinco años de la muerte de Maradona: el mensaje que apareció publicado en su cuenta de Instagram

En medio del recuerdo y el impacto que tiene esta fecha para los argentinos y fanáticos de todo el mundo, este martes 25 de noviembre, al cumplirse 5 años de la muerte de Diego Armando Maradona volvió a activarse su cuenta personal de Instagram.

Embed - Diego Maradona on Instagram: "“Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo sigo aquí, resucitando” " View this post on Instagram

Para sorpresa de todos sus seguidores, apareció publicado un mensaje al recordarse un nuevo aniversario de su fallecimiento. "Tantas veces me mataron, tantas veces me morí; sin embargo, sigo aquí, resucitando", dice la publicación acompañada de una imagen de Diego en blanco y negro. Se trata de una estrofa de "Como la cigarra", la emblemática canción interpretada por Mercedes Sosa, himno a la resistencia.

La publicación rompe con un año exacto de silencio digital. La última vez que la cuenta había compartido un mensaje fue el 25 de noviembre de 2024, fecha del cuarto aniversario de su fallecimiento. Aquel posteo mostraba a Diego con la camiseta de la Selección argentina, conduciendo la pelota con su zurda inconfundible. La imagen estaba acompañada por la frase “Te amamos (1960-∞)” y la palabra "Justicia".

En este último posteo, se puede ver al ex futbolista en blanco y negro y con traje puesto, recuerdo de lo que podría ser en el Mundial de Sudáfrica 2010.