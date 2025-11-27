El motivo sexual por el que Julieta Poggio se comparó con un futbolista

Julieta Poggio acostumbra a hablar sin filtros y sin rodeos. Y con esa frontalidad que la caracteriza, la ex Gran Hermano habló de qué le gusta a la hora de tener sexo casual y sorprendió a la propia Moria Casán , que ya se había quedado asombrada al escuchar cómo funciona su pareja abierta con Fabrizio Maida.

“Voy de viaje, hay alguien y me enamoro un rato”, admitió Poggio. “¿Te enamorás y te vas a la cama, baby, vos? Sos calentita vos, me parece”, picanteó la conductora de La Mañana con Moria a la instructora de baile.

“Sí, sí... Mis amigas dicen que soy como un chabón, como un fUtbolista”, remató entre risas cómplices. Pero no quedó todo ahí, sino que Moria fue a fondo y le hizo un cuestionario mañanero que sonrojó a Poggio.

"¿Cuánto tardás en irte a la cama?", fue la pregunta con la que abrió la conductora. "Al toque me doy cuenta si me gusta la persona cuando beso. Es instantáneo. La piel se siente o no se siente", respondió Juli.

El picante cuestionario de Moria Casán a Julieta Poggio

"¿Te gusta que te metan lengua? ¿O con boca cerrada?", fueron las siguientes preguntas de Moria Casán. Julieta Poggio no dudó en responder: "Sí, chapar".

"¿Y con ojos abiertos o cerrados?", continuó la conductora. "¿Ojos cerrados? ¡Ojo abierto!", replicó la ex Gran Hermano. "Y se hace la tímida, que tesora. ¿Cuánto tiempo tardás para la horizontalidad? Después de la previa...", fue la siguiente consulta del cuestionario ideado por Moria. "Me tiene que divertir la persona también. O sea, tener piel y también divertirme. No me gusta estar por estar. Viste que después te deja medio un vacío también", respondió Julieta acerca de sus preferencias a la hora del sexo casual.

"Sí, depende. Si después te llena ese vacío... Por ejemplo, si tenés un coqueteo por una noche con alguien, vas a la cama con el chico y todo. ¿Después te atrevés a quedarte a dormir con él?", acotó la conductora previo a volver a realizar otra pregunta. "A mí me gusta después un poco de cariño. Como que no me voy a enamorar si me hacés un mimito, si me abrazás un poquito. Es feo también esa gente que se levanta y se va. Ya está, hicimos algo re privado, como un toque de cucharita", respondió con tal sinceridad la influencer.

"¿Qué es lo que más te gusta hacer?", preguntó Moria para intentar sacarle otro comentario hot a su invitada. Pero Julieta eludió como una campeona: "Lo que más me gusta hacer, viajar. Nada más hermoso que viajar".

De esta manera, y más que nunca, Julieta Poggio dejó bien claro su honestidad y sinceridad a la hora de hablar de ciertos temas. Para ella el sexo no es tabú y que mejor que una visita a Moria Casán para explorar ese costado suyo frente a las cámaras de televisión. Una vez más, la ex Gran Hermano volvió a ser viral por sus respuestas y frontalidad total.