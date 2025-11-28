Cómo está hoy Antonia Macri: con 14 años ya debutó como modelo y estas son sus fotos

El 10 octubre de 2011 nació Antonia Macri , la hija del ex Presidente de la Nación y de la diseñadora y empresaria Juliana Awada . Entonces, Mauricio Macri comentó emocionado: "Fue una experiencia increíble. Yo nunca había presenciado un parto y la verdad es que fue increíble. Pesa 3 kilos, es llorona y bostera”. Hoy, 14 años después, Antonia debutó como modelo . Y en este artículo te contamos todos los detalles.

Es oportuno resaltar que Juliana Awada mantiene con mucho celo la privacidad de sus hijos y, si bien cada tanto suele exhibir algunas fotos, lo hace con mucha cautela. Pero, ante el debut de Antonia Macri como modelo , su mamá no pudo evitar un tierno posteo…

En la cuenta oficial de la marca Rocío G, se publicaron las fotos de Antonia Macri, quien lució un look total denim y gafas de sol. Antonia Macri cosechó numerosos comentarios y "Me gustas". De todos modos, el más llamativo fue el de su mamá Juliana Awada, quién le escribió en un posteo: “Te amo”.

antonia macri 2

Cabe recordar que Antonia Macri ya había trabajado en una campaña para la marca de ropa adolescente So Cippo!, ubicada en el barrio porteño de Palermo. En aquella ocasión, fue convocada por un casting y sorprendió con su naturalidad al estar frente a las cámaras por primera vez. En aquel entonces, posó con looks de temporada primavera-verano y lució minifaldas y vestidos que marcaron tendencia. Su madre había publicado las imágenes en las redes sociales.

Rocío González, diseñadora que creó Rocío G, comentó alguna vez que “mi éxito y el de mi producto está en ser muy transparente. Mi Instagram es mi vida, soy yo. La misma foto que posteo de mi papá, atrás se ve el cabrito o el caballito que estoy criando… a veces pienso que vendo más el lifestyle”. Y añadió que “todo ocurrió a través del polo. Comencé hace 14; hice mi primera cartera y me fue bien. Luego, diseñé una camisola, una que tiene caracoles, como única cosa para usar y muchas carteras más”.

Mientras Antonia finalizaba sus estudios primarios en el Liceo Francés, su nombre comenzó a resonar en las redes sociales y los medios en 2023, cuando realizó su primera producción como modelo para So Cippo!. Si bien Antonia siempre mantuvo distancia de la exposición mediática, en 2024 participó en un challenge escolar que se hizo viral en TikTok. De todos modos, Antonia aún se destaca por su sencillez y su vida familiar.

antonia macri 3

Rocío González, en una entrevista con Latinness, señaló que “Instagram es muy espontáneo, ¿eh? Saco las fotos con el teléfono, salvo producciones en las que contratamos modelos o fotógrafa. Pero la diaria es del teléfono: yo, en una linda tarde y con mi mate en la mano". Y agregó que "nosotros estamos en Pilar, a una hora de Buenos Aires, que es donde está el polo. Vivimos en el campo. Abrimos nuestras oficinas y el taller a la altura de Tortugas, del Country de Tortugas". ¿Antonia Macri será volcará al modelaje definitivamente?