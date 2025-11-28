Javier Milei no viajará Estados Unidos para el sorteo del Mundial 2026

En medio de la polémica con la AFA, el presidente confirmó -que pese a la invitación de Donald Trump- no asistirá. La explicación desde el Gobierno.

El presidente Javier Milei confirmó que no viajará a Washington al sorteo del Mundial 2026 , en medio de la creciente tensión que mantiene con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El viaje estaba programado para el próximo viernes 5 de diciembre pero el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, comunicó la nueva decisión.

A través de un posteo que realizó en sus redes sociales, Adorni indicó: "El Presidente de la Nación ha decidido no realizar el viaje previsto para presenciar sorteo del mundial de fútbol a realizarse el próximo 5 de diciembre en Washington DC".

En este sorteo la Selección Argentina se encuentra como cabeza de serie y conocerá el grupo que enfrentará en la fase inicial de la Copa del Mundo 2026. En el Kennedy Center de Washington D.C. estarán presentes el presidente de AFA, Claudio Chiqui Tapia y el director técnico de la Selección, Lionel Scaloni. El mandatario argentino había sido invitado a esta ceremonia por el presidente Donald Trump.

El Presidente de la Nación ha decidido no realizar el viaje previsto para presenciar sorteo del mundial de fútbol a realizarse el próximo 5 de diciembre en Washington DC.



Fin. — Manuel Adorni (@madorni) November 28, 2025

El pasado 17 de noviembre, fuentes del Gobierno argentino habían confirmado a EFE que Milei viajaría a Estados Unidos para participar del sorteo. El mandatario, que fue por última vez a Washington en octubre pasado para entrevistarse con Trump, considera a aquel país como uno de sus principales aliados en materia de política internacional.

Durante el sorteo, Milei iba a estar en un palco junto al presidente estadounidense, Donald Trump, con quien mantiene un vínculo cercano. Además tenía programado asistir también la secretaria de Presidencia, Karina Milei.

Milei suspendió su viaje n°15 a Estados Unidos

Ya en suelo norteamericano, el presidente también se reuniría con la Cámara de Comercio de Estados Unidos y el Consejo Empresarial Argentino-estadounidense, quienes lo habían invitado para disertar sobre los cambios implementados en el país desde su llegada al gobierno.

Además, el viaje iba a producirse en el marco del reciente anuncio del acuerdo de comercio entre Argentina y Estados Unidos, el pasado 13 de noviembre. El mismo, por el momento, no se ha firmado aún.

Javier Milei Donald Trump (1)

Milei se hizo eco de los cuestionamientos a la AFA

En los últimos días, la AFA quedó envuelta en una serie de irregularidades que incluso motivaron la reacción del Gobierno nacional. El primer escándalo estalló hace una semana, cuando, tras una asamblea con dirigentes, se decidió otorgar a Rosario Central un título inexistente por estar al frente de la tabla anual. En aquel momento, el organismo argumentó que la medida había sido aprobada por votación, aunque algunos funcionarios -entre ellos el vicepresidente de Estudiantes- lo desmintieron.

A raíz de esto, el domingo pasado en el partido de Estudiantes de la Plata- Rosario Central fue ampliamente criticado, cuando los jugadores del Pincha dieron la espalda en el pasillo que le realizaron al declarado ganador de la Liga Argentina. En las últimas horas, se conoció que la AFA sancionó al equipo de La Plata y a Juan Sebastián Verón, titular del equipo platense, quien, por otra parte, no podrá ejercer la presidencia por los próximos seis meses.

A esta polémica es que se sumó Milei, quien a través de su cuenta de X posteó una camiseta de albirroja con el mensaje: " Honor a la Escuela de Don Osvaldo". Con esta imagen, hizo referencia a Osvaldo Zubeldía, histórico entrenador que logró ganar tres veces la Copa Libertadores y la histórica Copa Intercontinental de 1968 ante el Manchester United.