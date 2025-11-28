Remate de motos y vehículos en desuso en Río Colorado: cómo participar y qué esperar

“Es una prueba piloto”, contó la jueza de Faltas a LMC y adelanta las novedades. ¿Objetivos? Liberar espacio, reducir el impacto ambiental y generar ingresos.

El municipio de Río Colorado ultima detalles para una “prueba piloto” como definen al remate público de motos retenidas por infracciones, que finalmente vendrá con una importante yapa. La novedad es que se aprovechará la ocasión para ofrecer también al mejor postor vehículos de la intendencia en desuso .

Siempre con la premisa de liberar el espacio ocupado, reducir el impacto ambiental y, en menor medida, generar ingresos adicionales, se pondrán próximamente a consideración de los vecinos “9 motocicletas, dos camiones y una motoniveladora” .

Así lo informó la representante legal de la Municipalidad de Río Colorado , Silvana Casso , a LM Cipolletti . En medio de una jornada agitada, la Jueza de Falta de esa ciudad rionegrina recalcó que todo previamente será sometido a consideración y voluntad del Consejo Deliberante que tratará oportunamente el asunto.

Serán exhibidas antes del remate público

“Una vez que contemos con el valor de los vehículos en desuso, elaboraremos un proyecto ordenanza que deberá pasar sí o sí por el Consejo Deliberante. Lo que debe quedar en claro es que se trata de una prueba piloto para liberar espacio más que con fines recaudatorios”, explicó la abogada los pasos a seguir.

Por otra parte, la calificada profesional agregó que las motos y los vehículos en desuso serán exhibidos públicamente en algún punto estratégico de Río Colorado antes de que se les baje el martillo, cuestión de que el público tenga en claro en el estado en que se encuentran y evaluar sí aún así les interesa…

“Son motos y camiones en los que nadie puede salir andando del remate, es decir que no están en funcionamiento y que deberán ser arreglados por su comprador. No es para recaudar este remate, insistimos”, reiteró Casso.

Precios accesibles

En ese sentido, recalcó que los objetos tendrán un “precio accesibles para el que se lo quiera adjudicar, teniendo en cuenta que son motos retenidas de hace muchos años que el titular nunca las reclamó ni fue a buscar. Quizá porque no tenían los papeles en regla. Implementamos esta metodología para saber cómo funciona a nivel trámite”, remarcó la reconocida jueza.

Si bien aún no manejan una fecha exacta, la abogada confía en que el remate se realizará pronto ya que, por ejemplo, “lo de las motos está avanzado, llevamos adelante juicios de ejecución fiscal y ya podríamos rematarlas sin ningún problema. Faltaría lo de los vehículos en desuso, pero creemos que hay voluntad como para concretarlo a la brevedad”.

Seguidamente aclaró que se contactó de parte del Municipio a “los titulares de las 9 motos, todas con deuda, con infracciones… Nadie quiso su devolución porque tenían que abonar multas por un valor mayor al real. Es decir, no se perjudica a nadie con esta iniciativa que sabemos despertó interés en la gente pero queríamos aclarar las cosas, sin generar falsas expectativas, y qué mejor que hacer entonces a través de un medio como LMC”.

“Me encantaría que fuera ahora en pocos días el remate”, concluyó Silvana Casso, la representante legal del Municipio de Río Colorado, dejando abierta esa posibilidad.

Una ágil manera entonces de deshacerse de vehículos que ocupan espacio de manera innecesaria. “Vale” la pena el intento…