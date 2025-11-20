Cuánto sale una Gilera Smash con valor actualizado en noviembre 2025

Fabricada en Carlos Spegazzini, este modelo se mantiene entre las motos más vendidas del país dentro del segmento Cub.

Quienes buscan un modelo simple, liviano y rendidor para el día a día, encuentran a la Gilera Smash como una de las opciones que mejores prestaciones ofrece dentro del segmento Cub . Fabricada en la planta de Carlos Spegazzini, esta pequeña moto tiene repuestos fáciles de conseguir y una red de servicios estable que asegura su mantenimiento. ¿Cuál es su valor actualizado en noviembre 2025?

Además de ser económica en el uso, es una moto pensada para el tránsito urbano por su tamaño compacto , poco peso y un motor pequeño que prioriza el consumo antes que la velocidad final. Eso la hace atractiva tanto para quienes compran su primera moto como para los que necesitan un “vehículo de batalla” para ir y venir del trabajo.

Con la actualización de noviembre 2025, la Smash vuelve a acomodar sus precios y confirma por qué sigue entre las líderes en patentamientos. A continuación, se destcan cómo vienen sus ventas, cuáles son sus versiones, su ficha técnica básica y cuánto hay que pagar hoy por ella.

Gilera Smash: cómo se ubica en el ranking de patentamientos

Dentro del mercado de motos 0 km, la Gilera Smash se mantiene en el podio de los modelos más vendidos del país. En los datos más recientes entregados por la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA) aparece como la segunda moto más patentada del mes, solo por detrás de la Honda Wave 110.

En el acumulado de enero a octubre de 2025, la Gilera Smash registra 48.046 unidades patentadas y se queda con alrededor del 9% del mercado, con un crecimiento fuerte frente al mismo período del año anterior. Así se consolida como una de las grandes protagonistas del segmento de 110 cc en Argentina.

Gilera Smash La Gilera Smash, un modelo ideal para moverse en ciudad. Gilera

Ránking de las motos más patentadas en 2025:

Honda Wave - 51.888 Gilera Smash - 48.046 Keller Cronos 110 - 39.631 Motomel Blitz 110 - 39.522 Mondial LD 110 Max - 20.257

Gilera Smash: ficha técnica y versiones

La Gilera Smash es una moto de baja cilindrada del segmento Cub, pensada para uso urbano y recorridos diarios. Su configuración básica se repite en casi toda la gama y apunta a la simpleza mecánica y al bajo costo de mantenimiento.

GILERA_FRENTE.jpg El frente de la Gilera Smash: ¿Cuánto sale en noviembre con valor actualizado? Gilera

En la mayoría de sus versiones monta un motor monocilíndrico de 107/110 cc, 4 tiempos, alimentado por carburador, con una potencia en torno a los 7–7,5 caballos y una velocidad máxima cercana a los 80–90 km/h, suficiente para moverse con agilidad en ciudad sin disparar el consumo.

La transmisión es semiautomática de 4 marchas, un punto a favor para quienes buscan comodidad y no quieren estar pendientes del embrague en cada detención. Toda la gama actual incorpora frenos combinados CBS, que distribuyen la fuerza de frenado entre ambas ruedas y mejoran la estabilidad en maniobras de emergencia.

En las versiones tope de gama aparecen frenos a disco, iluminación LED y detalles de equipamiento que la hacen más completa para el uso diario. La garantía de fábrica es de 12 meses o 12.000 km, estándar en este tipo de productos.

GILERA_RUEDA_ESCAPE.jpg Cuánto sale una Gilera Smash con valor actualizado en mayo 2025.

Entre las principales versiones se destacan:

Smash VS / Base : entrada de gama, frenos a tambor, motor 110 cc, CBS y puerto USB.

: entrada de gama, frenos a tambor, motor 110 cc, CBS y puerto USB. Smash AT (Automática) : variante con transmisión automática orientada a quienes buscan mayor comodidad.

: variante con transmisión automática orientada a quienes buscan mayor comodidad. Smash Full 110 : suma freno a disco delantero, iluminación Full LED, tablero mixto analógico-digital y mejor nivel de terminaciones.

: suma freno a disco delantero, iluminación Full LED, tablero mixto analógico-digital y mejor nivel de terminaciones. Smash R Full / R Tuning : look más deportivo, gráficos específicos y detalles de diseño como asiento bitono o llantas especiales.

: look más deportivo, gráficos específicos y detalles de diseño como asiento bitono o llantas especiales. Smash X 125: versión de mayor cilindrada, con motor de 125 cc y equipamiento más completo.

Cuánto sale una Gilera Smash en noviembre 2025

En noviembre de 2025, la Gilera Smash que se vende en la Argentina tiene los siguientes precios:

Gilera Smash VS : $1.598.000.

: $1.598.000. Gilera Smash AT : $1.698.000

: $1.698.000 Gilera Smash FULL : $1.798.000

: $1.798.000 Gilera Smash R FULL : $1.998.000

: $1.998.000 Gilera Smash R TUNING : $2.198.000

: $2.198.000 Gilera Smash X 125: $2.398.000

Los valores pueden variar según la provincia, los costos de flete, patentamiento y otros gastos administrativos que cada concesionario sume al precio final. Por eso, siempre conviene tomar estos montos como referencia y consultar el número cerrado en el punto de venta.