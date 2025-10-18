Cuánto sale una Gilera Smash con valor actualizado en octubre 2025

Es una de las motos más populares y se puede comprar en cuotas con financiación bancaria. Modelos, precios y todas sus características.

La Gilera Smash se ganó un lugar entre las motos más elegidas del país por su interesante relación precio-calidad, ideal para quienes necesitan un medio de transporte práctico para moverse todos los días ¿Cuál es su precio actualizado en octubre 2025?

Producida en la planta bonaerense de Carlos Spegazzini , su motor monocilíndrico de 110 cc brinda un buen equilibrio entre rendimiento y consumo, con la potencia suficiente para moverse ágilmente en la ciudad sin gastar demasiado combustible .

Otro de sus puntos fuertes es la practicidad . Su tamaño compacto y su peso liviano facilitan la maniobrabilidad en el tránsito, algo clave en los entornos urbanos. Además, cuenta con un diseño simple pero funcional , con detalles como arranque eléctrico y espacio bajo el asiento para guardar objetos pequeños.

Gilera Smash: en el podio de patentamientos

La Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA) entregó su reporte mensual, en el que se destaca que Gilera Smash fue la segunda moto más patentada de septiembre, con 5.478 unidades. Lideró la estadística Honda Wave (6.056) y completó el podio Keller KN110-8 (4.581).

En la foto anual, este modelo figura como el tercero más patentado de 2025. El ránking se reproduce a continuación:

Honda Wave - 42.527 patentamientos

Gilera Smash - 42.522

Motomel Blitz 110 - 35.725

Keller KN 110-8 - 34.950

Corven Energy 110 - 27.000

A nivel general, el mercado de la motos se mantiene en crecimiento en Argentina en septiembre se vendieron 59.056 unidades, un 7% más que en agosto. Así, los primeros nueve meses del año acumulan 474.575 motovehículos 0km patentados, lo que equivale a un crecimiento del 39,8% respecto de 2024.

Gilera Smash: como comprarla en cuotas

El Banco Nación ofrece la posibilidad de comprar motos en cuotas directamente en el concesionario, con distintos modelos y marcas disponibles según el punto de venta. El trámite se realiza de forma totalmente online y únicamente con el DNI.

Gilera Smash R Tunning Gilera Smash R Tunning, una de las versiones tope de gama. Foto: Instagram @gileramotorsarg.

En el caso de Gilera Smash, están disponibles los siguientes modelos en la red de concesionarios Fussetti, con la financiación que se detalla a continuación:

Gilera Smash VS - 24 cuotas fijas de $109.468, 36 con tarjeta de crédito o desde 36 cuotas de $110.650, 74 con préstamos BNA

- Gilera Smash Full - 24 cuotas fijas de $126.844,29 con tarjeta de crédito o desde 36 cuotas de $128.214,35 con préstamos BNA

Gilera Smash: Modelos y ficha técnica

La Gilera Smash se mantiene entre las motos más elegidas del país por su estilo urbano, simple y práctico, pensado para moverse con comodidad en el día a día. Su diseño funcional, el bajo costo de mantenimiento y la facilidad de uso la convierten en una compañera ideal para la ciudad.

En la mayoría de sus versiones, está equipada con un motor monocilíndrico de 107 cc que entrega 7,2 CV, mientras que la variante Smash X 125 suma un propulsor de 119,1 cc con 7,5 CV. Todas las versiones incorporan suspensión delantera con horquilla telescópica hidráulica y doble amortiguador trasero, lo que mejora la estabilidad y el confort en calles urbanas.

Gilera Smash frenos Todas las versiones de Gilera Smash traen el sistema de frenos CBS. Foto: Gilera

El modelo de 107 cc puede alcanzar hasta 80 km/h y el de 119,1 cc llega a 85 km/h. Además, toda la gama incorpora el sistema de frenado combinado (CBS), que distribuye automáticamente la fuerza entre ambas ruedas al accionar el freno, brindando una frenada más equilibrada y segura, incluso sobre superficies resbaladizas.

Entre sus principales características, se destacan:

Sistema CBS de serie : mayor estabilidad y frenado más eficiente.

: mayor estabilidad y frenado más eficiente. Versiones con frenos a disco e iluminación Full LED : más seguridad y mejor visibilidad.

: más seguridad y mejor visibilidad. Puerto USB y caja semiautomática de 4 marchas : más confort y practicidad en el uso diario.

: más confort y practicidad en el uso diario. Llantas de aleación y garantía de 12.000 km o 12 meses: mejor calidad y respaldo.

En sus versiones más accesibles (VS y AT) ofrece frenos a tambor en ambas ruedas, mientras que en las full suma freno a disco en la rueda delantera y equipamiento tecnológico y de seguridad. En la versión tope de gama, X 125, ambos frenos son a disco. Argentina.

Cuánto sale una Gilera Smash con precio actualizado en octubre 2025

En octubre de 2025, la Gilera Smash que se vende en la Argentina tiene los siguientes precios: