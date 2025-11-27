Cuánto sale una Honda XR 150 con valor actualizado en noviembre 2025

Lleva 10 años en el mercado de las motos y es el modelo más accesible de Honda para el segmento on/off. Cuál es el precio que fijó la terminal para este mes.

La Honda XR 150 se ganó un lugar fijo entre las motos más buscadas de Argentina : sirve para el día a día en la ciudad, pero también banca caminos de ripio, huellas rurales y escapadas de fin de semana. Con estética bien aventurera, guardabarros alto y postura cómoda, quedó posicionada como la puerta de entrada al mundo on/off de Honda. ¿Cuál es su valor actualizado en noviembre 2025?

Fabricada en la planta de bonaerense de Campana , combina un consumo eficiente, mantenimiento sencillo y una robustez que la hizo muy popular entre quienes necesitan una moto “para todo”: ir a trabajar, recorrer distancias medias y hasta animarse a hacer algún tramo off-road.

En noviembre de 2025, la XR 150 sigue firme dentro de la gama de baja cilindrada de la marca japonesa como una opción multipropósito , con freno delantero con ABS y una relación precio-calidad que la mantiene competitiva frente a otras on/off del segmento.

Honda XR 150: así vienen sus patentamientos en 2025

La Honda XR 150 no solo es un clásico del segmento multipropósito, también viene teniendo un buen desempeño en patentamientos a lo largo del año. Según el informe de la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA) correspondiente a octubre de 2025, este modelo se mantuvo entre las motos más vendidas del país.

Honda XR 150 ciudad La Honda XR 150 tiene un buen desempeño urbano. Honda

En el ranking mensual de octubre, la Honda XR 150 sumó 1.080 patentamientos, lo que la ubicó dentro del Top 15 de modelos más vendidos del mes. El podio mensual quedó en manos de: Honda Wave: (6.025 unidades), Gilera Smash: (5.503) y Keller KN110-8: (4.651)

El mercado de motos en general también siguió activo: en octubre se patentaron 61.120 unidades, un 3,1% más que en septiembre y un 32% por encima del mismo mes de 2024. En el acumulado enero-octubre 2025, el sector alcanzó 535.950 motovehículos 0km, con una suba cercana al 39% frente a igual período del año anterior.

Si se mira el desempeño anual, la XR 150 se mantiene dentro del pelotón de modelos más elegidos. En el período enero-octubre 2025, el ranking de patentamientos quedó así:

Honda Wave: 51.888 unidades Gilera Smash: 48.046 Keller KN110-8: 39.631 Motomel B110: 39.522 Corven Energy 110: 30.264 Mondial LD 110 Max: 20.257 Zanella ZB 110: 15.490 Motomel S2 150: 14.845 Zanella ZB 110 RT: 13.063 Honda XR 150: 9.505

Honda XR 150: ficha técnica y características principales

La Honda XR 150 pertenece al segmento on/off o multipropósito, pensada para quienes necesitan una moto que rinda bien tanto en la ciudad como en caminos de tierra, ripio o rurales. Su diseño está inspirado en motos de mayor cilindrada, con líneas tipo enduro y una posición de manejo cómoda.

Honda XR 150 La Honda XR 150 se produce en la planta bonaerense de Campana. Honda

A nivel mecánico, la XR 150 ofrece:

Motor: monocilíndrico de 149 cc, refrigerado por aire

monocilíndrico de 149 cc, refrigerado por aire Alimentación: carburador, lo que simplifica el mantenimiento

carburador, lo que simplifica el mantenimiento Caja: manual de 5 velocidades

manual de 5 velocidades Relación de compresión: 9,5:1

9,5:1 Tanque de combustible: 12 litros, con buena autonomía para uso mixto

12 litros, con buena autonomía para uso mixto Arranque: eléctrico y a pedal (sistema dual)

La velocidad máxima declarada ronda los 120 km/h, suficiente para moverse con soltura en tránsito urbano, rutas secundarias y accesos, siempre dentro de los límites legales y con equipamiento adecuado.

En seguridad y parte ciclo, la XR 150 se destaca por:

Freno delantero: disco de 240 mm con sistema ABS

disco de 240 mm con sistema ABS Freno trasero: tambor de 110 mm

tambor de 110 mm Suspensión delantera: horquilla telescópica con 160 mm de recorrido

horquilla telescópica con 160 mm de recorrido Suspensión trasera: monoshock con 149 mm de recorrido

monoshock con 149 mm de recorrido Neumáticos: 90/90-19 adelante y 110/90-17 atrás

En cuanto a dimensiones, mide aproximadamente 2,09 m de largo, 0,83 m de ancho y 1,12 m de alto. El asiento a 83,4 cm del suelo ofrece una postura accesible para distintos tipos de usuarios, con ergonomía pensada tanto para uso diario como para salidas más largas.

Cuánto sale una Honda XR 150 con precio actualizado en octubre 2025

La Honda XR150 mantiene el precio del mes anterior y se comercializa a un precio oficial de lista de $5.647.700 en Argentina en noviembre 2025.

Dicho valor puede variar según el según el concesionario en el que sea la adquiera, o bien si se la compra mediante un plan de financiación.