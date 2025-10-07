Cuánto sale una Honda XR 150 con valor actualizado en octubre 2025

Es una de las 10 motos más patentadas de Argentina. Sirve para andar en la ciudad y en caminos off road. Precio y características.

La Honda XR 150 es una de las motos más versátiles de Argentina, porque sirve para moverse en ámbitos urbanos y también en caminos off road. Tiene una estética aventurera, con guardabarros altos que facilita todo tipo de manejo. ¿Cuál es su precio actualizado en octubre de 2025?

Viene equipada con un motor monocilíndrico de 149cc al que le sobra potencia para moverse en la ciudad y que también permite afrontar trayectos más largos o enfrentar terrenos desparejos sin problemas.

Además, a principios de año incorporó el sistema de frenos ABS en la rueda delantera, por lo que viene equipada con una mayor seguridad que sus rivales en el segmento (la legislación obliga a contar este sistema recién a partir de las motos de 250 cc).

Honda XR 150: así son sus patentamientos en 2025

La Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA) entregó su último reporte, en el que la Honda XR 150 fue la 10° moto más patentada en el mes de septiembre con 1.063 unidades. El podio mensual fue para: Honda Wave (6.056), Gilera Smash (5.478) y Keller KN 110-8 (4.851).

En lo que respecta al período enero-septiembre, este es el ránking de los patentamientos anuales en Argentina:

Honda Wave 110 - 42.527 patentamientos Gilera Smash - 42.522 Motomel B110 - 35.725 Keller KN 110-8 - 34.950 Corven Energy 110 - 27.000 Mondial LD 110 Max - 18.802 Zanella ZB 110 - 13.585 Motomel S2 150 - 13.352 Zanella ZB 110 RT - 11.683 Honda XR 150 8.418 Motomel CX 150 - 8.314 Honda NAVi - 7.149

XR 150 Honda XR 150, una fiel representante del segmento on/off. Foto: Honda

A nivel general, el mercado de la motos se mantiene en crecimiento en Argentina en septiembre se vendieron 59.056 unidades, un 7% más que en agosto. Así, los primeros nueve meses del año acumulan 474.575 motovehículos 0km patentados, lo que equivale a un crecimiento del 39,8% respecto de 2024.

Honda XR 150: cómo comprarla en cuotas en Argentina

El Banco Nación ofrece la posibilidad de comprar motos en cuotas directamente en el concesionario, con distintos modelos y marcas disponibles según el punto de venta. El trámite se realiza de forma totalmente online y únicamente con el DNI.

En el caso de Honda XR 150, hay financiación disponible en concesionarios de todo el país, con sistemas de 24 y 36 cuotas.

Honda XR 150 - 24 cuotas fijas a partir de $365.373,77 con tarjeta de crédito o desde 36 cuotas de $369.372,77 con préstamos BNA.

Honda XR 150: ficha técnica y características

La Honda XR 150 es una moto del segmento on-off o multipropósito, diseñada para rendir tanto en caminos de tierra, ripio y off-road como en la ciudad. Su arquitectura robusta y estética inspirada en motos de mayor cilindrada la hace una opción versátil, dinámica y confiable para quienes buscan un vehículo que se adapte a distintos terrenos sin perder comodidad ni seguridad.

A nivel mecánico, se destaca por su motor monocilíndrico de 149 cc, refrigerado por aire y alimentado por carburador, asociado a una caja manual de cinco velocidades. Su relación de compresión de 9.5:1 y el tanque de combustible de 12 litros aseguran un equilibrio entre rendimiento y autonomía, mientras que el sistema de arranque dual (eléctrico y a pedal) suma practicidad en distintas condiciones.

honda-xr-150-l-gallery-ff0000-020181103181721.jpg El tablero de la Honda XR 150. Foto: Honda

Entre sus principales características se destacan:

Frenos : disco delantero de 240 mm con ABS y tambor trasero de 110 mm.

: disco delantero de 240 mm con ABS y tambor trasero de 110 mm. Suspensión : horquilla telescópica delantera con 160 mm de recorrido y monoshock trasero de 149 mm.

: horquilla telescópica delantera con 160 mm de recorrido y monoshock trasero de 149 mm. Neumáticos : 90/90-19 adelante y 110/90-17 atrás, que ofrecen estabilidad y tracción en diferentes superficies.

: 90/90-19 adelante y 110/90-17 atrás, que ofrecen estabilidad y tracción en diferentes superficies. Dimensiones: 2,09 m de largo, 0,83 m de ancho, 1,12 m de alto y asiento a 83,4 cm del suelo.

Lanzada en julio de 2015 para reemplazar a la XR 125L, la XR150 celebra su 10° aniversario como un modelo clave dentro de la estrategia de Honda en Argentina. Fabricada en la planta de Campana, Buenos Aires, combina durabilidad, fácil mantenimiento y adaptabilidad, consolidándose como una moto resistente, práctica y lista tanto para el día a día urbano como para aventuras off-road.

Cuánto sale una Honda XR 150 con precio actualizado en octubre 2025

La Honda XR150 mantiene el precio del mes anterior y se comercializa a un precio oficial de lista de $5.647.700 en Argentina en octubre 2025.

Dicho valor puede variar según el según el concesionario en el que sea la adquiera, o bien si se la compra mediante un plan de financiación.