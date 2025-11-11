Cuánto sale una Motomel Blitz 110 con valor actualizado en noviembre 2025

Es una de las motos más patentadas de Argentina y se destaca por su relación precio-calidad. Modelos, precios y todas sus características.

En el último bimestre del año, Motomel Blitz 110 se consolida como una de las motos más elegidas del país: este emblema del segmento Cub (baja cilindrada) figura entre los cinco modelos más patentados del mercado general. ¿Cuál es su precio actualizado en noviembre de 2025?

Esta moto presenta un diseño sencillo que encaja a la perfección con su andar citadino: su posición de manejo es relajada y el arranque eléctrico es un plus que mejora la experiencia diaria, tanto en trayectos cortos como más largos.

Según el reporte que entrega la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA), Motomel Blitz 110 fue la cuarta moto más patentada en octubre con 3.783 unidades. Primera quedó la Honda Wave (6.025), segunda Gilera Smash (5.504) completó el podio Keller KN 110-8 (4.651).

MOTOMEL_BLITZ_1200X678.jpg Una de las motos más vendidas del país: ¿Cuánto sale la Motomel Blitz 110 en noviembre 2025? Motomel

En lo que respecta al ranking anual, que por el momento cuenta con los datos de los 10 primeros meses de 2025, el resultado es el siguiente:

Honda Wave 110 - 51.888 unidades Gilera Smash - 48.046 Keller KN 110-8 - 39.631 Motomel Blitz 110 - 39.522 Corven Energy 110 - 30.264 Mondial LD 110 Max - 20.257 Zanella ZB 110 - 15.490 Motomel S2 150 - 14.845 Zanella ZB 110 RT - 13.063 Hona XR 150L - 9.505

Durante el mes de octubre se patentaron 61.120 motovehículos, 3,1% más que en septiembre y 32,0% más que en octubre 2024. Así, los primeros diez meses del año acumulan 535.950 motovehículos 0km patentados, lo que equivale a un crecimiento del 38,9% respecto de 2024.

Motomel Blitz 110: características y ficha técnica

Fabricada en la planta bonaerense de La Emilia, Motomel Blitz 110 es una moto de baja cilindrada que está pensada para el día a día en la ciudad, con una autonomía de hasta 120 kilómetros y un manejo ágil que la convierte en una gran aliada para moverse en el tránsito. Uno de sus puntos más destacados es el sistema de frenado combinado (CBS) presente en todas sus versiones, un diferencial en seguridad poco común en este rango de precios.

MOTOMEL_TABLERO.jpg El tablero de la Motomel Blitz 110, de motor monocilíndrico de 4 tiempos. Motomel

La Blitz 110 viene equipada con un motor monocilíndrico de cuatro tiempos de 110 cc, con 7 caballos de potencia a 8.000 rpm y una velocidad máxima de 80 km/h. La refrigeración es por aire y el tanque de combustible tiene una capacidad que varía entre 3,5 y 3,8 litros, según la versión.

MOTOMEL_PLUS.jpg La Motomel Blitz Plus: ¿Cuánto vale con el precio actualizado en octubre 2025? Motomel

Además, ofrece detalles de confort que mejoran la experiencia diaria, como embrague automático, arranque eléctrico y por pedal, suspensión delantera hidráulica con horquilla telescópica, doble amortiguador trasero y un práctico espacio de guardado bajo el asiento con capacidad para un casco chico.

Entre sus características técnicas más relevantes se destacan:

Motor monocilíndrico de 4 tiempos y 110 cc.

Potencia de 7 a 7,1 HP según versión.

Velocidad máxima: 80 km/h.

Autonomía aproximada: 120 km.

Sistema de frenado combinado (CBS) con freno delantero a disco.

Llantas de rayos o de aleación y ruedas de entre 13 y 17 pulgadas.

Referente del segmento Cub, la Motomel Blitz 110 también se ofrece en variantes mejor equipadas, como las versiones Tunning y Plus, que alcanzan hasta 7,1 HP a 8.500 rpm y suman detalles estéticos y técnicos. Según la versión, puede venir con llantas de rayos o de aleación. El tamaño de las ruedas delanteras va de 13 a 17 pulgadas, mientras que las traseras pueden ser de 13 o 14. En cuanto al sistema de frenado, puede combinar tambor en la rueda trasera con disco en la delantera, dependiendo del nivel de equipamiento.

Cuánto sale una Motomel Blitz 110 con precio actualizado en noviembre 2025

En noviembre de 2025, la Motomel Blitz que se vende en la Argentina tiene los siguientes precios: