Cuánto sale una Motomel Blitz 110 0 kilómetro con valor actualizado en octubre 2025

Es una de las motos más patentadas de Argentina y se destaca por su relación precio-calidad. Modelos, precios y todas sus características.

Motomel Blitz 110 es una de las motos preferidas por los usuarios argentinos porque combina un precio accesible con bajo costo de mantenimiento y una gran autonomía. Su motor de 110 cc ofrece un rendimiento acorde para moverse con agilidad en la ciudad, lo que la convierte en una opción práctica y eficiente para viajar. ¿Cuál es su precio actualizado en octubre 2025?

Además, se destaca por un diseño simple y funcional que facilita el manejo, incluso para quienes recién empiezan a andar en moto. Su asiento cómodo, una posición de manejo relajada y el arranque eléctrico son detalles que mejoran la experiencia diaria, tanto en trayectos cortos como en distancias un poco más largas.

A estos ítems, se suma una amplia disponibilidad de repuestos y servicios técnicos en todo el país, por lo que mantenerla en perfecto estado es sencillo.

Motomel Blitz 110: sus patentamientos en 2025

Según el reporte entregado por la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA), Motomel Blitz 110 es la cuarta moto más patentada de agosto con 3.508 unidades, por debajo de Honda Wave (6.056), Gilera Smash (5.478) y Keller KN 110-8 (4.581).

En la foto anual, este modelo figura como el tercero más patentado de 2025. El ránking se reproduce a continuación:

Honda Wave - 42.527 patentamientos

Gilera Smash - 42.522

Motomel Blitz 110 - 35.725

Keller KN 110-8 - 34.950

Corven Energy 110 - 27.000

MOTOMEL_BLITZ_1200X678.jpg El mercado de las motos, en auge en Argentina. Foto: Motomel

A nivel general, el mercado de la motos se mantiene en crecimiento en Argentina en septiembre se vendieron 59.056 unidades, un 7% más que en agosto. Así, los primeros nueve meses del año acumulan 474.575 motovehículos 0km patentados, lo que equivale a un crecimiento del 39,8% respecto de 2024.

Motomel Blitz 110: características y ficha técnica

Fabricada en la planta bonaerense de La Emilia, Motomel Blitz 110 es una moto de baja cilindrada está pensada para el día a día en la ciudad, con una autonomía de hasta 120 kilómetros y un manejo ágil que la convierte en una gran aliada para moverse en el tránsito. Uno de sus puntos más destacados es el sistema de frenado combinado (CBS) presente en todas sus versiones, un diferencial en seguridad poco común en este rango de precios.

La Blitz 110 viene equipada con un motor monocilíndrico de cuatro tiempos de 110 cc, con 7 caballos de potencia a 8.000 rpm y una velocidad máxima de 80 km/h. La refrigeración es por aire y el tanque de combustible tiene una capacidad que varía entre 3,5 y 3,8 litros, según la versión.

MOTOMEL_TABLERO.jpg El tablero de la Motomel Blitz 110, de motor monocilíndrico de 4 tiempos. Foto: Motomel

Además, ofrece detalles de confort que mejoran la experiencia diaria, como embrague automático, arranque eléctrico y por pedal, suspensión delantera hidráulica con horquilla telescópica, doble amortiguador trasero y un práctico espacio de guardado bajo el asiento con capacidad para un casco chico.

Entre sus características técnicas más relevantes se destacan:

Motor monocilíndrico de 4 tiempos y 110 cc.

Potencia de 7 a 7,1 HP según versión.

Velocidad máxima: 80 km/h.

Autonomía aproximada: 120 km.

Sistema de frenado combinado (CBS) con freno delantero a disco.

Llantas de rayos o de aleación y ruedas de entre 13 y 17 pulgadas.

La Motomel Blitz 110 también se ofrece en variantes mejor equipadas, como las versiones Tunning y Plus, que alcanzan hasta 7,1 HP a 8.500 rpm y suman detalles estéticos y técnicos. Según la versión, puede venir con llantas de rayos o de aleación. El tamaño de las ruedas delanteras va de 13 a 17 pulgadas, mientras que las traseras pueden ser de 13 o 14. En cuanto al sistema de frenado, puede combinar tambor en la rueda trasera con disco en la delantera, dependiendo del nivel de equipamiento.

Cuánto sale una Motomel Blitz 110 con precio actualizado en octubre 2025

En octubre de 2025, la Motomel Blitz que se vende en la Argentina tiene los siguientes precios: