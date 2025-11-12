Cumbre del PRO: Mauricio Macri confirmó el apoyo a Milei pero evita pases a La Libertad Avanza

El expresidente encabezó una cumbre del Consejo Nacional del partido y aseguraron acompañar a LLA en sus planes de reformas en el Congreso Nacional.

Mauricio Macri se reunió con los principales dirigentes del PRO este miércoles en la sede nacional del partido ubicada en la calle Balcarce, en el marco del Consejo Nacional de la fuerza política. El objetivo de la comitiva fue organizar y reorganizar la estructura parlamentaria de cara al nuevo Congreso que se viene a partir del 10 de diciembre y así evitar pases hacia La Libertad Avanza (LLA).

Del encuentro participaron tanto autoridades provinciales como diputados nacionales. La discusión del futuro del espacio quedó plasmada en un fuerte mensaje que mandó Macri: "No hubo ni habrá fusión con LLA" . Durante estos meses, hubo duras internas y una gran fuga de legisladores que respondían a Patricia Bullrich hacia el espacio libertario.

"Ser liberal en la libertad de expresión, en respetar las instituciones. Nunca hemos creído en los personalismos. Una visión liberal acompañada en un fortalecimiento institucional. No perdamos que somos un partido de gestión y que creemos en el detalle, en la pequeña cosa que suma", indicó el ex presidente de la Nación Mauricio Macri. De esta forma, se vislumbra que desde el espacio amarillo seguirán apoyando las reformas del gobierno nacional y garantizar así la gobernabilidad.

reunion cumbre PRO

"No hubo ni habrá fusión" con La Libertad Avanza

La reconfiguración parlamentaria pretende darle mayor poder a la bancada oficialista y supone un duro revés para el bloque que conduce Cristian Ritondo, que quedará integrado por 16 miembros tras la renuncia de Diego Santilli para convertirse en ministro del Interior.

Macri brindó su apoyo al presidente Milei no sólo para su candidatura de 2023 en ballotage sino que incluso en el peor momento del libertario, días antes de los comicios legislativos del mes pasado. El acercamiento entre ambos fue luego de meses de un vínculo frío y distante aunque en las últimas pareciera que se habría retomado. De igual manera, el ex mandatario se habría molestado con la salida de Guillermo Francos como Jefe de Gabinete, pero luego celebró la incorporación de Santilli como ministro.

Al finalizar el encuentro, la diputada nacional, María Eugenia Vidal, dijo que "no hubo ni habrá" fusión con la Libertad Avanza: "No la hubo ni la va a haber porque el PRO es un partido independiente, autónomo, que por supuesto siempre, como lo dijo Mauricio, va a ser lo correcto sobre lo conveniente".

vidal PRO

“Nosotros en el Congreso a partir del 10 de diciembre, tanto en el Senado como en Diputados, vamos a tener un bloque propio, un bloque independiente", sumó en sus declaraciones a la prensa. "El PRO no va a especular, va a acompañar lo que esté bien y va a acompañar lo que sea bueno para la gente, sobre todo en el programa fiscal del Gobierno, el programa macroeconómico que coincide con nuestras ideas", sumó ratificando el plan económico libertario.

Macri busca ordenar las distintas posiciones dentro del espacio: mientras algunos dirigentes promueven una alianza más estrecha con el oficialismo, otros reclaman mantener autonomía y cuidar la identidad partidaria. Pese a esas diferencias, el bloque macrista mantiene una mayoría favorable a acompañar las principales reformas del Gobierno, sin perder su estructura propia ni su proyección hacia 2027.