Macri encabezó un acto del PRO con duras críticas y en medio de los gritos de "Mauricio Presidente"

El expresidente Mauricio Macri encabezó este viernes un acto en el Club Centro Galicia de Olivos, Vicente López, al norte del conurbano bonaerense. Se trató de una actividad del PRO para revitalizar el partido de cara a las elecciones del año que viene.

Durante su exposición, el exmandatario ratificó el apoyo del partido al rumbo del gobierno de Javier Milei, aunque sin renunciar a marcar diferencias, y reclamó que el Senado confirme a Santiago Bausili como presidente del Banco Central para blindar la estabilidad económica más allá de cualquier administración.

El encuentro -donde no se permitió el ingreso de la prensa - reunió a intendentes, legisladores provinciales, diputados nacionales, concejales y consejeros escolares del PRO bonaerense.

Macri Vicente López (1)

La intendenta local, Soledad Martínez, fue la anfitriona. La elección del distrito no fue casual: Vicente López fue el primer municipio de la provincia de Buenos Aires que el PRO gobernó, con Jorge Macri a la cabeza, y donde mayor diferencia de votos sacó en las últimas elecciones legislativas.

Macri rechazó el cántico de "Mauricio presidente"

El exmandatario habló ante una sala colmada y con una ovación que incluyó un pedido puntual: “¡Mauricio presidente!”, pero pidió calma. “Cuando empezaron a cantar eso dijo ‘No, muchachos, a ver, estamos a un año y medio, estamos en el año 2026, no hablemos de elecciones; no es momento de nada de eso’. No fue en un tono electoral ni mucho menos. Fue sí lanzar un mecanismo de conexión con los vecinos, una idea de un timbreo aggiornado al uso de la tecnología”, señaló a Infobae un importante dirigente que estuvo presente en Olivos.

“La crítica honesta no es la que perjudica el cambio, es el silencio”, sostuvo Macri en relación a LLA, y presentó esa premisa como la razón de ser del comunicado que el PRO difundió la semana pasada, el llamado “Manifiesto Próximo Paso”, en el que el partido cuestionó a quienes “frenan el cambio desde adentro, con soberbia, con arrogancia o pidiendo sacrificios que no están dispuestos a hacer”.

Macri presidente

Macri describió ese texto como un ejercicio de coherencia y no como una ruptura. “Yo dije: esto es pensar en voz alta”, afirmó. Y lo enmarcó en la historia del partido: el PRO respaldó a Milei antes de que ganara las elecciones, acompañó las leyes más difíciles y lo hizo, dijo, “sin pedir nada a cambio”. En ese contexto, señaló que callar los errores no protege el cambio sino que abre la puerta al regreso del populismo.

El pedido para confirmar el pliego de Bausili en el Banco Central

La propuesta más concreta la lanzó en torno al Banco Central. Macri retomó una columna de su exministro de Economía, Nicolás Dujovne, publicada mientras el expresidente estaba en El Cairo, y reclamó que el Poder Ejecutivo eleve el pliego de Bausili al Senado, que la cámara lo apruebe y que todos los candidatos de 2027 deban pronunciarse sobre si lo mantendrán en el cargo.

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“Que el Senado lo apruebe, le dé permanencia, y el año que viene todos los distintos candidatos que habrá digan si lo van a sostener en el tiempo”, planteó. El objetivo, explicó, es que el compromiso con la estabilidad macroeconómica quede atado a reglas que trasciendan a los gobiernos.

Las críticas a Axel Kicillof

Sobre el gobernador bonaerense Axel Kicillof, fue directo: “Lo que claramente no nos genera futuro es tener gobernadores como Kicillof. Eso no nos genera futuro. La verdad que me da mucha lástima por el peronismo, porque si ese es su candidato estrella, seguramente pierde.

Y si llega a ganar, van a volver a perder, porque nunca más los van a votar definitivamente. Así que esperemos que el peronismo consiga un candidato mejor que Kicillof por el bien de todos nosotros”, sostuvo.