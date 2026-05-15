La obra social de los adultos mayores mantiene la cobertura de hipoglucemiantes orales para el tratamiento de la diabetes . Cómo acceder.

¿Cuánto cubre PAMI de la metformina? Lo que tenés que saber sobre el tratamiento de la diabetes en 2026

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) , también conocido popularmente como PAMI , sumó a la metformina entre los hipoglucemiantes orales que incluye en su cobertura para afiliados. Sin embargo, dicha cobertura no se activa automáticamente y quienes soliciten el medicamento deben cumplir con varios pasos previos.

La metformina es uno de los fármacos antidiabéticos más comunes. Considerada primera línea para la diabetes tipo 2 , reduce la producción de glucosa en el hígado, disminuye la absorción intestinal de glucosa y mejora la sensibilidad a la insulina en tejidos musculares. Su uso es muy común entre los adultos mayores.

La obra social de los adultos mayores incluye a la metformina entre los hipoglucemiantes orales que cuentan con una cobertura del 100% . Pero deben cumplir un requisito clave .

Los medicamentos utilizados para el tratamiento de la diabetes tienen una bonificación total, como sucede con fármacos oncológicos y oncohematológicos, tratamiento para hemofilia, medicación para VIH y hepatitis B y C, fármacos para trasplantes, medicamentos para insuficiencia renal crónica e hiperparatiroidismo y tratamiento para artritis reumatoidea y osteoartritis, entre otros.

Farmacias PAMI adulto mayor (1).jpg PAMI ofrece cobertura del 100% para la metformina.

Uno de los requisitos clave para que los afiliados accedan a la metformina bonificada es que deben estar inscriptos en el Padrón de Personas con Diabetes.

Esta base de datos ayuda al organismo a centralizar el seguimiento de los pacientes y asegurar la disponibilidad de los insumos necesarios para el tratamiento de la enfermedad. Además de los hipoglucemiantes orales, también permite recibir lectores de tiras reactivas y elementos para medir la insulina.

Este trámite debe realizarse a través del médico de cabecera, quien carga los estudios correspondientes en el sistema. Para hacerlo, serán necesarios análisis recientes que confirmen el diagnóstico y el control de la enfermedad. Los estudios requeridos son hemoglobina glicosilada (HbA1c) y glucemia. Ambos deben estar actualizados, con una antigüedad menor a tres meses y contar con firma y sello del bioquímico del laboratorio.

Con esa documentación, el profesional ingresa la información en el sistema de PAMI y concreta el alta o la renovación anual. Una vez aprobado, la farmacia adherida puede entregar la metformina 100% bonificada. Para mantener la cobertura gratuita, el organismo exige una actualización anual de los datos médicos del beneficiario.

Qué es la diabetes y los factores de riesgo que pueden ayudar a desarrollarla

La diabetes es una enfermedad crónica en la que el cuerpo presenta niveles elevados de azúcar (glucosa) en sangre. Cuando esta situación se mantiene en el tiempo, puede generar complicaciones en diferentes órganos. Si bien es una enfermedad crónica, que acompaña a la persona durante toda la vida, con un seguimiento y un tratamiento adecuado se pueden prevenir dificultades y llevar una vida normal.

diabetes.jpg La diabetes tipo 2 suele aparecer después de los 45 años.

Existen algunos factores que aumentan la probabilidad de desarrollar diabetes. Entre ellos se encuentran:

Familiares directos con diabetes (padres, hermanos, hijos)

Hipertensión arterial

Colesterol alto

Tabaquismo

Sobrepeso u obesidad

Sedentarismo

Enfermedades cardiovasculares

Consejos para las personas diabéticas

Si una persona fue diagnosticada con diabetes, puede seguir estas recomendaciones para un cuidado integral: