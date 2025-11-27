Ivana Figueiras fulminó a Dario Cvitanich y le lanzó un fuerte mensaje a Chechu Bonelli

La empresaria, indicada como la tercera en discordia durante el divorcio, apuntó contra el ex futbolista y su ex esposa.

El divorcio de Darío Cvitanich y Chechu Bonelli , después de 14 años y tres hijas en común, tuvo a Ivana Figueiras como protagonista, y ahora la empresaria prendió fuego al exfutbolista al explicar cómo fue el comienzo de su relación .

“Yo no trabajo en el mundo del espectáculo. O sea, soy emprendedora, trabajo en la moda, pero no es que vivo de las redes, ni de lo mediático. No soy modelo tampoco. No entiendo tampoco por qué tanto interés...“, se plantó al comienzo de su nota con un móvil de Puro Show. Entonces, el periodista Walter Leiva le recordó los rumores de que habría sido la tercera en discordia, y ella sorprendió sin filtros: “Antes de mí estuvo con varias chicas”. “Si le metió los cuernos le habrá metido con cinco antes de mí”, explotó Figueiras con pavorosa naturalidad.

“A mí el poliamor no me cabe. O sea, si yo sé que estoy con un chico que está con cinco y conmigo, claramente no voy a estar él...”, exclamó. Entonces insistió: “Si antes de mí salieron varias es raro que le haya metido los cuernos conmigo. Yo estuve con alguien separado. Obvio que le pregunté”.

“No creo que alguien se la juegue a salir a un lugar público estando casado”, continuó. Al final, Ivana Figueiras reaccionó a la polémica por el posteo que hizo Darío Cvitanich durante su mini luna de miel: “Yo no voy a obligar a nadie a decirme algo... Si me puso te quiero, me puso te quiero. ¿Qué le voy a decir? Ay, no me pusiste te quiero mucho. Cada uno dice lo que siente. Si tuviera que decir a alguien cómo me tiene que decir habría una toxicidad que no quisiera manejar en mi vida".

"Me tocó ser dejada": la reflexión de Chechu Bonelli tras separarse de Darío Cvitanich

Por primera vez, la modelo y conductora, Chechu Bonelli, se animó a hablar a abiertamente en los medios sobre su separación del exfutbolista, Darío Cvitanich. Recordemos que la pareja estuvo catorce años juntos y todo terminó hace apenas unos meses, cuando el exjugador de Boca blanqueó que se había ido de la casa que compartían en familia.

Luego de resguardarse en el silencio, al fin la actriz contó frente a un micrófono lo difícil que fue para ella aceptar esta ruptura, cómo lo vivió y lo bien que se siente ahora, parada en otro lugar, mucho más armada y fuerte, con esperanzas de comenzar otra vez una nueva vida. "Hace dos meses recuperé la luz”, aseguró en su paso por el streaming de MasterChef Celebrity.

“Un poco el tiempo lo cura todo, hacés ese click, se te enciende esa llamita del amor propio y empezás a salir a la vida otra vez", explicó a Nati Jota y Grego Roselló, abierta a contar el drama que padeció mientras su ex ya estaba feliz en otra relación, de novio con Ivana Figueiras. "Estaba muy triste, no comía, lloraba todo el día, dormía poco y nada. Iba a terapia cuatro veces por semana".

Es que Chechu venía marcada por una fuerte historia familiar que profundizó su sensación de haber fracasado en la vida tras la ruptura de su matrimonio. "Yo me casé para toda la vida, pero no existe el manual de cómo ser la mujer ejemplar”, sostuvo. A la vez, la periodista dio cuenta de cómo eran las cosas puertas adentro con Cvitanich: “En mi casa yo era mujer y hombre, hacía todas las tareas”.

“Mi ex pareja tenía una profesión por la que tenía poca presencia en casa y, haber tenido una vida tan nómade, me llevó a perderme un poco", amplió al respecto Chechu Bonelli. Para ella, todo se complicó cuando Darío Cvitanich se retiró del fútbol. "No pude reacomodarme a su nueva vida", reconoció.

Con respecto a las razones por las que no habló antes, la conductora explicó: "Me llamé al silencio porque quería sentirme verdaderamente preparada para hablar de esto, antes me largaba a llorar", explicó. Todo sigue siendo un día a día de todas maneras. Así lo definió: "Lo tengo que seguir trabajando. Siento que es una mancha en mi historia porque vengo de una familia, donde a mis papás los separó la muerte".

"No es lo mismo dejar, que ser dejado y yo fui dejada, durísimo. Hoy no me cuesta para nada decirlo. Venía bien que podía pasar, pero siempre traté de pelearla", diferenció Chechu. Hoy, la periodista se siente optimista y satisfecha consigo misma tras todo el trabajo personal realizado.

Chechu Bonelli y Darío Cvitanich se separaron a fines del mes de julio de este año. Luego de catorce años juntos, una convivencia en múltiples países y tres hijas en común, el matrimonio llegó a su fin. Todo comenzó siendo rumores cuándo el exfutbolista dejó de vivir en la casa que compartían, luego el mismo se encargó de confirmarlo en una comunicación con el periodista Juan Etchegoyen.